Ciudad de México.- Hace algunos días en redes sociales se hizo viral el momento en que una presunta empleada de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, encara a un grupo de manifestantes que se encontraban en las inmediaciones de la dependencia exigiendo justicia por le feminicidio de Lesly Martínez; la presunta trabajadora se identificó como Daniela 'N' aunque para entonces, todos la conocían bajo el seudónimo de 'Lady Tepito'; hoy se ha corrido el rumor respecto a a que la fémina se quitó la vida.

Daniela 'N' subió días después un video en redes sociales donde ese disculpaba con la familia y los afectados pues aseguró, no conocía le motivo por el cual se estaban pronunciando; sin embargo, después surgió un nuevo video en el cual criticó a las personas que arremetían en su contra pues se decía, no era ella la que estaba ofreciendo la disculpa; si bien llamó la atencón cuando seguro que "todos llevamos una 'Lady Tepito' dentro", ahora se corrió el rumor que por la 'cacería de brujas' que se hizo en su contra, ésta fue hallada sin vida.

El video en cuestión remarca que la joven no soportó con las agresiones que vivió en las redes sociales y por ello, decidió atentar contra su vida. Cabe destacar que en la cuenta donde se difundieron las disculpas públicas que ofreció y el video que después la mantuvo en tendencia, cambió las fotos de perfil por moños negros, en señal de luto, avisando así los rumores sobre su presunta muerte. "No se trata de un asesinato o algo similar sino que la autopsia revela que ella decidió irse al cielo por voluntad propia, colgándose de una cuerda", remarca el clip.

Hasta ahora esta información no se ha confirmado por la familia de Daniela 'N', al tiempo que también internautas señalaron que no se merecía tener la atención del público pues era casi evidente que lo único que buscaba era hacer que el momento que indignó a muchas personas donde remarcó que con protestas no revivirán a la joven, ahora para ella sería una manera de crear un personaje. En TikTok su cuenta "oficial" tiene un último video publicado el pasado 18 de junio. Todo parece indicar hasta ahora que se trata solo de un rumor.

Antes de este video sobre la joven presuntamente originaria del Barrio bravo de Tepito, localizado en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, se hizo viral un video similar donde Sergio 'N', explica capitalino señalado como el asesino de 'Scooby', un perrito al que lanzó a un cazo con aceite hirviendo en el municipio de Técamac, en el Estado de México, también había sido hallado sin vida al interior de su celda; no obstante, fue un rumor con el fin de generar vistas y sobre todo, mal informar a la audiencia.

Caso de Lesly Martínez

El pasado 16 de mayo del presente año, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que se había encontrado un cuerpo en el estado de Guerrero el cual correspondía a las características de la joven de 30 años de edad presuntamente asesinada por su exnovio. La mujer despareció en el alcaldía Álvaro Obregón y se exigía el arresto de Alejandro 'N', presunto feminicida quien se sabe, sigue prófugo de la justicia tras ser él la última persona que vio con vida a la joven. Familiares y amigos exigían que éste fuera aprehendido cuando 'Lady Tepito' las insultó.

