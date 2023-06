Comparta este artículo

Huauchinango, Puebla.- Recientemente causó conmoción a nivel nacional el hecho de que una joven de 17 años de edad identificada como Vanessa 'N' y quien se sabe, era estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 86 del municipio de Huauchinango, había adoptado a un cachorro al que las redes sociales bautizaron como 'Huellitas' solo para torturarlo hasta la muerte. La menor de edad compartió las crueles imágenes a través de la aplicación WhatsApp y con ello, fue denunciado por activistas quienes han urgido a las autráodads sancionarla. Fuero las mismas autoridades las que dijeron, este podría ser su castigo.

La menor, basta decir, se dio a la fuga en compañía de su padrastro, Gustavo 'N' quien se dijo, era subdirector del plantel antes citado, así como con su madre, Maria 'N', todos ellos buscados por las autoridades estatales y por lo que se presuntamente se ofrece una recompensa de 50 mil pesos por los adultos y 250 mil pesos por a joven; no obstante, esta información no ha sido confirmada por las autoridades competentes quienes solo remarcaron, no se permitirían casos de maltrato animal en la entidad.

De acuerdo con lo expuesto por la la Secretaría de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), actualmente hay una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de la joven, al tiempo que el municipio donde el crimen tuvo lugar también condenó los hechos resaltando que la adolescente deberá "afrontar las consecuencias de las acciones y responder ante las autoridades correspondientes". Hasta ahora, se desconoce si hay alguna pista que permita ubicar a los antes citados para comenzar con un proceso penal en su contra.

Internautas remarcaron que esta no es la primera vez que Vanessa 'N' asesinaba por placer a animales de compañía, específicamente cachorros, pues la joven ya había difundido en redes sociales el maltrato en contra de un cachorro. Este acto recientemente causó relevancia aunque no se ha confirmado si en verdad se trata de la joven en cuestión o bien, si corresponde a otro caso que también deberá ser investigado por las autoridades.

¿Cuál sería su condena?

Autoridades del Estado de Puebla adelantaron que se buscará que la joven en cuestión tenga una pena máxima de siete años tras las rejas, la cual es la que actualmente está autorizada para aquellos que incurren en casos de crueldad animal, delito que está tipificado en la entidad. Abogados incluso remarcaron que pese a tararse de una menor de edad, el delito está penado en el Código de Justicia para Adolescentes del Estado y por ello podría pasar este tiempo encarcelada.

En ese sentido, las autoridades del estado gobernado por Sergio Salomón Céspedes, refieren que dentro del Código Penal del Estado de Puebla, específicamente el Artículo 470, se estipula una pena de entre seis meses a cuatro años de cárcel más una multa que va de los mil 326 pesos y hasta los ocho mil 189 pesos a los que sean responsables del delito de maltrato animal con la intensión de causar dolor o sufrimiento a las especies, algo por lo que también la joven sería señalada. Del mismo modo, la pena podría aumentar cuando hay pruebas respecto a captar imágenes como fotos o videos que se hagan públicos para difundir la tortura de un animal, lo que la joven hizo.

