Ciudad de México.- El pasado martes, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Secretaría de Salud (Ssa) informó que no se tenía un reporte sobre decesos causados por el calor en México; un día después, la mañana de este miércoles, el mandatario tabasqueño presentó "otros datos", pues informó a la prensa que sí han fallecido personas y que de hecho se han contabilizado ocho muertos a causa de las altas temperaturas.

En la 'mañanera' de hoy, miércoles 21 de junio del 2023, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Placido Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano habló sobre temas relacionados con la tercera onda de calor en la República Mexicana, la cual ha causado temperaturas superiores a los 30°C en todas las entidades del pa��s. En un inicio, negó que existieran dificultades en el suministro de electricidad, esto luego de que el día ayer el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) anunciara que el Sistema Interconectado Nacional había entrado en Estado Operativo de Alerta.

AMLO negó fallas eléctricas por onda de calor. Foto: Internet

Además de que es nuestra responsabilidad que no falte energía eléctrica, yo les digo no hay problema. Es de rutina [la alerta del Cenace" porque hay un margen siempre de reserva y se reduce porque hay más consumo, pero no tenemos dificultad en nada", declaró el presidente de México este miércoles ante la prensa.