Tómalo en cuenta: Estas estaciones del Metrobús de la CDMX estarán cerradas por la Marcha LGBT

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado 24 de judo, la capital mexicana será escenario de nueva cuenta la Marcha de la comida LGBT+ la cual tiene como fin celebrar el avance de los derechos para las personas que son parte de misma, al tiempo que se buscará también dar visibilidad a otros asuntos en beneficio de cada uno de sus miembros. No obstante, también hay que tomar en cuenta que se trata de un ambiente de fiesta y baile y por ello, las autoridades capitalinas informaron que para no afectar co este movimiento social, se cerrará varias estaciones del sistema de transporte Metrobús.

En total serán cuatro líneas las que se verán afectadas por esta celebración en las calles principales de la capital, por lo que se informó que los usuarios que deban hacer uso de las mismas o bien, los que se encuentren en el centro de la urbe, deberán tomar en cuenta que mientras la marcha se lleva a cabo, no se podrá hacer uso de las mismas hasta nuevo aviso. Te recomendamos extremar precauciones o bien, buscar alternativas de una vez.

De las cuatro líneas que se verán afectadas, se habló de 28 estaciones que no darán servicio, al tiempo que otros recorridos también subirán varios cambios tanto en los tramos que van en dirección al norte o al sur de la urbe. Las líneas cerradas serán la 1, 3, 4 y 7; esta última se sabe, será la de mayor afectación ya que circula por todo Paseo de la Reforma, vialidad que es usada en varios eventos sociales que involucran el desplazamiento de los manifestantes.

Foto: Ilustrativa

Estaciones cerradas

Línea 1: Hamburgo a Reforma desde las 11:00 y hasta las 19:00 horas

Hamburgo a Reforma desde las 11:00 y hasta las 19:00 horas Línea 3: Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas desde las 12:00 y hasta las 21:00 horas

Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas desde las 12:00 y hasta las 21:00 horas Línea 4: Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, México Tenochtitlán, Glorieta de Colón, Plaza de la República, Bellas Artes, Hidalgo, Museo San Cosme desde las 11:00 y hasta las 20:00 horas

Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, México Tenochtitlán, Glorieta de Colón, Plaza de la República, Bellas Artes, Hidalgo, Museo San Cosme desde las 11:00 y hasta las 20:00 horas Línea 7: Del Ángel de la Independencia a Campo Marte desde las 04:30 y hasta las 10:00 horas; de París y hasta Campo Marte desde las 10:00 y hasta las 12:00 horas; de Hidalgo a Campo Marte desde las 12:00 y hasta las 21:00 horas

En el caso de la línea 4 que va con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), las autoridades informaron que la ruta on sufrirá modificaciones, por lo que sea la única vialidad que lleve a cabo su servicio de manera habitual. Par el resto, se recomienda usar vías alternas, especialmente tomando en cuenta que la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, no ofrece servicio desde Pantitlán y hasta Salto del Agua.

Foto: Twitter / ilustrativa

Al término de esta marcha, se reveló que la Línea 7 que va por Paseo de la Reforma, estará abierta desde la estación El Ángel y hasta Campo Marte a partir de las 21:00 horas y hasta el término del servicio que será en punto de las 00:00 horas. Si es necesario, se informará a través de las redes sociales de este sistema de transporte si se considera el cierre de más estaciones pero hasta ahora, no ha habido reporte de más afectaciones en el servicio para el día sábado 24 de junio.

El servicio tanto del Metro como del Metrobús, Cablebús, Ecobici, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Tren Ligero o Trolebús, no sufría cambios en el horario habitual de servicio para el día domingo 25 de junio; sin embargo, se recomienda extremar precauciones con el fin de evitar retrasos relacionados con el sistema de movilidad de los habitantes de la capital o de quienes por diversos motivos deben acudir a la misma.

Fuente: Tribuna