¡Libertad, justicia y dignidad! Así se vivió la Marcha del Orgullo LGBT en la Ciudad de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado 24 de junio se realizó la Marcha del Orgullo LGBT en su edición número 45 y regresó a la Ciudad de México con más fuerza que nunca después de la pandemia por Covid-19 que afectó al mundo entero y la cual trajo consigo el aumento de crímenes de odio. Asimismo, no faltaron las criticas en contra de la politización de la marcha y su uso para las campañas presidenciales de 2024.

Es por eso que, antes de iniciar con la marcha, los organizadores decidieron dar lectura a un pliego petitorio, en el cual solicitaron garantizar los derechos de aquellas poblaciones "que han sido mayormente anuladas, borradas y silenciadas, ya que además de vivir bajo el estigma de la disidencia sexo genérica, habitan otras identidades o viven otras condiciones que les colocan en posiciones vulneradas".

Después de este momento de reflexión, cuyo único objetivo fue visibilizar a la comunidad LGBT+, este sábado se realizó la XLV Marcha del Orgullo en calles de la Ciudad de México. En ese sentido, con el lema "Libertad, Justicia y Dignidad ¡A nosotros jamás nos borrarán!", miles de personas se movilizaron sobre Paseo de la Reforma, movimiento que ahora fue encabezado por grupos vulnerables, personas con discapacidad y adultos mayores.

Marcha del Orgullo LGBT en CDMX, Foto: Especial

Miles de personas se congregaron en el Ángel de la Independencia, esta marcha por la diversidad, la actividad y el multicolor, aunque no faltó la polémica, pues partidos políticos y diferentes marcas no dudaron en estar presentes, lo que generó críticas entre la comunidad LGBT, pues aseguraron que utilizan el movimiento para ganar dinero y no porque en realidad les interese, uno de los asistentes comentó “las marcas solo se acuerdan de nosotros en junio”, dejando clara su postura al respecto.

Marcha del Orgullo LGBT en CDMX, Foto: Especial

Con el avance de la marcha del Orgullo, los carros alegóricos continuaron avanzando por Paseo de la Reforma hacia el Zócalo de la Ciudad de México, donde se reunieron los colectivos y aprovecharon para destruir una piñata de Hugo López-Gatell durante el recorrido, lo que generó una ola de críticas, lo anterior se realizó como protesta por el desabasto de medicamentos en diversas instituciones de salud para los pacientes de VIH.

Entre los momentos más curiosos de la marcha del Orgullo LGBT en la Ciudad de México fue la presencia de un pato, el cual portaba diferentes mensajes para exigir a las autoridades que se respeten los derechos y libertades de la comunidad. Es así que se vivió todo un carnaval en la capital en un día que no fue de fiesta, sino de reflexión y lucha para visibilizar la violencia.

Fuente: Tribuna