Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a opinar sobre los corridos tumbados y Peso Pluma, el cantante mexicano de este género que ya goza de fama internacional. Señaló que si bien no es necesario prohibir esta clase de música, sí es indispensable orientar a los jóvenes para que no caigan en grupos criminales, drogas y violencia.

En la 'mañanera' de hoy, lunes 26 de junio del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano retomó el comentario que hizo el pasado viernes en su conferencia de prensa sobre que no le gustaban los corridos tumbados, los cuales han tomado fuerza por el cantante Peso Pluma. En esta ocasión, dijo que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) no pretende censurar estas melodías, no obstante, sí se manifiesta contra las canciones que únicamente hablan de drogas, armas y narcotraficantes.

AMLO expresó su simpatía por Grupo Firme. Foto: Gobierno de México

Apuntó que es muy importante ver quiénes promocionan estas canciones y a estos artistas, además de que es muy importante orientar a los jóvenes ya que hay otras formas de divertiste que no involucran narcóticos o armas.

Yo soy muy mal pensado, o precavido, siempre pregunto y de parte de quién, quiénes promueven todo eso. Porque nosotros también estamos haciendo una campaña para orientar a los jóvenes de que ese camino conduce al sufrimiento a ellos, a los padres y a sus familias y que no acepten que les pinten el mundo color de rosa cuando el consumo de droga destruye [...] No hay que prohibirlos, sólo orientar a los jóvenes", declaró el presidente de México en su tradicional conferencia de prensa.

Asimismo, apuntó que en su Gobierno está "prohibido prohibir", pues la gente tiene la libertad de escuchar lo que desee, sin embargo, es necesario reflexionar sobre los mensajes que emiten estas canciones. Luego de esto, AMLO confesó que no está en contra del género, pues apuntó que le gusta mucho el regional mexicano, en particular la banda Grupo Firme, la cual se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) hace unos meses. López Obrador pidió a su producción reproducir, por tercera ocasión en este mes, la canción Ya Supérame.

Finalmente, el presidente AMLO dijo que presentará "10 rolas" para que los jóvenes las escuchen y hagan a un lado los corridos tumbados.

Fuente: Tribuna / Conferencia de prensa matutina