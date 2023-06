Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Visitar la capital de Nuevo León y no conocer el Parque Fundidora es como si no hubieras estado en este bello lugar de la sultana del norte, pues además de ser uno de los sitios más representativos de la ciudad, también cuenta con atractivos imperdibles para toda la familia, ejemplo de ello es el Museo del Acero, el Paseo Santa Lucía y para los más extremos la tirolesa que este lunes 26 de junio ha dado mucho de qué hablar pues un menor de edad cayó de manera abrupta desde una altura de 12 metros mientras disfrutaba de la misma.

De acuerdo con lo expuesto por medios locales, el menor tiene aproximadamente seis años de edad y viajaba acompañado de un adulto el que no se sabe si es su papá o uno de los responsables de esta atracción. A través de las redes sociales se ha difundido el momento exacto en que ambos varones viajaban de un lado al otro a bordo de la tirolesa pero sin motivo aparente, la atracción se detiene. De inicio, parecía que no pasaba nada y pronto reanudarían el trayecto; no obstante, no es así.

El menor de edad basta decir, viajaba antes que el adulto que lo acompañaba. Al llegar hasta donde el niño se enconaba, el hombre hace una serie de movimientos a modo de permitir que el trayecto siga pero de la nada el menor cae al vacío. Las personas que grabaron los hechos, aparentemente la madre del menor, reacciona con miedo pues se ve cómo cae desde una altura de 12 metros. El video basta decir, se detiene y no se observa qué fue lo que pasó después pero parece ser, se trató d aun accidente fatal.

Captura de pantalla

Medios locales apuntaron que el accidente sucedió a pocos metros de llegar hasta el lado opuesto de la tirolesa. Sobre la abrupta caída, se hizo mención que en la parte de abajo se encontraba un lago, el cual sirvió como amortiguador y por ello el niño, que no ha sido plenamente identificado, resultó ileso, por lo que milagrosamente los hechos quedaron en el puro susto pero se ha pedido, debería haber na investigación más a fondo para evitar la repetición de los hechos.

Que suerte tuvo", "Lo que es tener bendición de Dios la neta pudo haberse roto en otro punto" o "Qué impresión", fueron algunos de los comentarios.

En la parte de abajo de la tirolesa, el menor fue auxiliado por personal del Parque Fundidora y de la atracción como tal aunque hasta ahora las autoridades de Monterrey no se han pronunciado por este suceso que, de no haber involucrado un lago, pudo tener consecuencias más graves como lesiones fuertes en el menor o incluso la muerte. Es por ello que internautas y sobre todo aquellos que han tenido la oportunidad de disfrutar de esta atracción, urgieron a que se garantizaran las medidas de seguridad apropiadas y hasta una auditoría a los responsables de la misma.

Este accidente fue motivo además para que en redes sociales se recodarla el sucedido en octubre del 2022 Brasil donde un hombre identificado como Sérgio Murilo Lima, también subió a una tirolesa y hasta grabó cómo sería el trayecto sin saber que lo que en realidad estaba captando con este dispositivo sería su propia muerte pues también cayó al vacío tras un fallo en las medidas de seguridad. A diferencia del suceso en Monterrey, el hombre no contó con ningún tipo de amortiguador al fondo por lo que su deceso fue inmediato.

Click para ver el video. Se advierte por contenido sensible.

Fuente: Tribuna