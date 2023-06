Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desafortunadamente los casos de maltrato animal siguen siendo exhibidos en redes sociales, plataformas donde además de causar indignan, también ha servido para exigir a las autoridades hacer algo en defensa de estos series que no tiene voz para protegerse; no obstante, este lunes 26 de junio ha llamado más la atención que la persona que atenta contra la vida de un perro no es un civil, sino que se trata del excandidato a la presidencia municipal de Tetlatlahuca en Tlaxcala, quien además es militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

De acuerdo con la información oficial, la persona que aparece en este fuerte video que circula en plataformas digitales es Juan Zarate Pérez quien en compañía de su hermano Joel, asesinan con un arma de fuego a un can que se encontraba circulando por la vci pública. Cabe destacar que ambos sujetos atacaron al animal sin motivo aparente y por ello se ha exigido que haya un castigo ejemplar para ambos, especialmente porque el primero mencionado milita en un partido que en teoría, se encarga de velar y proteger por el cuidado del medioambiente y al fauna que lo incluye, en este caso los perros.

Los sujetos en cuestión, circulaban a abordo de un automóvil mientras escuchan música de banda a todo volumen. Estas imágenes muestran uno de los hombres con el rostro herido y con manchas de sangre que hasta ahora no se sabe si fueron por una pelea previa. No obstante, lo que llama la atención es que momentos después el excandidato a presiente municipal aparece en la vía publica atacando a balazos al perro que está indefenso y, pese a que corre para salvaguardar su integridad, el espacio es tan reducido que los impactos le dan de manera directa.

Captura de pantalla

Internautas de inmediato replicaron este video en otras plataformas digitales, pues previamente estuvo en tendencia en TikTok. Ahí, se exigió que hubiera un castigo por el delito de crueldad animal pero no pasó mucho tiempo cuando se dijo, el político haba estado lanzando amenazas a quienes pedían que fuera investigado, por lo que ahora se pedía que éste fuera investigado por ambos eventos que causaron indignación a nivel nacional. Hasta ahora, las autoridades tlaxcaltecas no han mencionado si el sujeto y su hermano están bajo algún tipo d investigación o bien, si fueron detenidos pues se trata de un delito tipificado.

Foto: captura de pantalla

Fue el pasado 25 de junio cuando la Fundación Toby, encargada de rescate y protección animal, pidió que se investigaran los hechos, llevando a que el PVEM se pronunciara de inmediato asegurando que ni Juan Zarate Pérez o su hermano Joel forman parte del partido aunque sí remarcaron, mantenían el compromiso de luchar en contra de cualquier forma de maltrato o crueldad animal que aquejara en el estado. Internautas insistieron en que el sujeto sí buscó llegar a la presidencia bajo el cobijo de la institución.

Desmentimos que estas dos personas formen parte de este instituto político como circula en las redes sociales (…) No forman parte (...) ni como militantes, afiliados o simpatizantes, tampoco ocupan ningún cargo público, ni al interior de este instituto político", dijo el partido.

La Fundación Toby, la cual se encargó de manera inicial de denunciar los hechos, agradeció al PVEM haber dado respuesta a estos acontecimientos; momentos después, la misma organización exhibió que Zarate Pérez sí había participado en los comicios del pasado 2021 al buscar convertirse en presidente municipal de Tetlatlahuca, por lo que se hizo mención en que lo que el partido buscaba era mentir a la población y por ello, se exigía que hubiera justicia por estos acontecimientos indignantes.

No es hate, es que los ciudadanos no queremos más mentiras. Queremos justicia".

Captura de pantalla

Click para ver el video. Se advierte por contenido sensible.

Fuente: Tribuna