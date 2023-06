Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- La tarde-noche del pasado domingo 25 de junio fue un día importante para México en el deporte, pues mientras los atletas y hasta la Selección Mexicana de Beisbol saca la casta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, la Selección Mexicana de Fútbol también disputó su primer encuentro dentro de la Copa Oro y además lio hizo con Jimmy Lozano como Director Técnico, lo que llevó a que cientos de aficionados estuvieran al pendiente de los resultados, entre ellos el gobernador de Nuevo León, Samuel García al que por la emoción, le fallaron las cuentas y claro, fue víctima de críticas.

El mandatario nuevoleonés quien sabemos, es parte de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) es un fiel seguidor del fútbol, tanto que con el reciente campeonato de la Liga MX, prometió que el Club Universitario Tigres, actual campeón, tendría un nuevo estadio. Bajo esa tónica, no iba a dejar de estar pendiente del partido del 'Tri' contra Honduras, encuentro que terminó con cuatro tantos a favor de los mexicanos y claro, también fue el primer triunfo del 'Hecho en CU' como dirigente de la selección.

De manera inmediata y con el júbilo de haber visto ganar a la Selección Mexicana, el gobernador recurrió, como de costumbre, a sus redes sociales para celebrar que por fin, la escuadra contaba con un entrenador que además de ser mexicano, tenía muchas posibilidades de hacer al equipo uno ganador, tanto que pidió que Jimmy Lozano se quedar al frente de la escuadra. Hasta ahí todo bien; sin embargo, el error del mandatario fue cuando seguro que el tema del 'malinchismo', por le hecho de tener directores técnicos extranjeros y no nacionales, era un problema que llevaba 500 años, periodo que para él representa medio siglo.

Por fin un entrenado Mexicano para la selección Mexicana. Ojalá ya se nos quite el ching….Malinchismo, ya pasaron 500 años (medio siglo)", escribió.

Luego de este análisis en donde además celebró que un nacional esté al frente de la Selección, García Sepúlveda lanzó una encuesta en la que preguntó a sus seguidores si estaban de acuerdo con que el exjugador de Pumas siguiera o no como director técnico; no obstante, la mayoría ignoró su pregunta pues le recordaron que medio siglo no eran 500 años, pues un siglo equivale a 100 años y él en ese caso, pensaba en cinco siglos. Este error lo llevó a ser criticado y hasta hubo quienes le sugirieron no postularse a la presidencia pues cometería errores como los que hicieron virales al exmandatario Enrique Peña Nieto quien llegó a decir que cinco minutos eran menos que un minuto.

Pobrecito Samuel García, ni para hacer cuentas de primaria sirve. ¿Qué sigue, que diga que la tierra es plana?", "Ese no lo postulen para presidente, sería un Peña Nieto 2" o "Eso que tiene doctorado", ,fueron algunos de los comentarios que recibió.

Al notar la crítica y sobre todo el error, el mandatario estatal optó por borrar dicho mensaje pero de poco había servido, pues michos internautas ya lo habían recuperado y continuaban con las críticas en su contra, por lo que se volvió tendencia en redes sociales. Cabe destacar que ya no volvió a subir este mensaje corregido y optó por seguir celebrando los logros que hay en su entidad, todo bajo la tónica respecto a que su hija Mariel traía 'torta bajo el brazo' pues además de haber conseguido la llegada de Tesla al país, también otras empresas apostaban por invertir en la entidad que encabeza.

Momentos después, recordó a la ciudadanía que el ciclo escolar 2022-2023 en el estado, concluye de manera definitiva el próximo 29 de junio ante la ola de calor que azota al país, por lo que después hizo referencia a que a partir del 3 y hasta el 19 de julio, arrancarán de manera oficial los talleres optativos para los alumnos de educación básica; es decir, se enfocó en temas relacionados con su administración y dejó de lado el tema de lo deportivo, mismo donde se había equivocado y por ello, fue severamente criticado.

