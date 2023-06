Pronóstico del clima en la CDMX martes 27 de junio: Continúa la temporada de lluvias en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante este martes 27 de junio se pronostica cielo medio nublado a nublado y ambiente fresco a templado al amanecer en el Valle de México. Por la tarde, persistirá cielo nublado con lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas.

Asimismo, también se espera caída de granizo principalmente en zonas del Estado de México. Para el Valle de México se prevé cielo medio nublado con ambiente fresco durante la mañana; cielo nublado con ambiente de templado a cálido hacia la tarde, así como descargas eléctricas y caída de granizo en zonas con lluvia. Se prevé viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h y tolvaneras.

En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 13 a 15 grados Celsius y máxima de 24 a 26 grados. En Toluca, Estado de México, la mínima será de 8 a 10 grados y la máxima de 19 a 21 grados Celsius. La Ciudad de México, este 27 de junio, espera un ambiente fresco a templado al amanecer con un cielo medio nublado a nublado; por la tarde, seguirá nublado con la probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

Viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

En cuanto a la calidad del aire en la capital, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo Ambiental que opera en el Gobierno de la Ciudad de México, se indicó que para este martes 27 de junio la calidad del aire es regular, en particular, índice 51, con agentes contaminantes tipo SO2, CO, PM10, PM2.5, según se reporta desde la estación de TLA-Tlalnepantla. Esto significa que la calidad es buena para la salud, por lo que no afectará a las actividades cotidianas.

Clima en México

Hoy, la aproximación de la Onda Tropical Número 8 en interacción con una zona de baja presión con potencial ciclónico en el oriente del Golfo de Tehuantepec podría ocasionar lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Chiapas, Oaxaca y Tabasco; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Campeche y Yucatán, y fuertes (de 25 a 50 mm) en Quintana Roo y el sur de Veracruz.

Por otra parte, se prevé que un canal de baja presión extendido desde el noroeste hasta el centro de México genere lluvias fuertes en el Estado de México y Veracruz; chubascos (de 5 a 25 mm) en la Ciudad de México, Chihuahua, Durango, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, y lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala.

