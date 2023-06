Va por México: Oposición acelera en la busca de competitividad para las próximas elecciones de 2024

Ciudad de México.- Hasta ayer parecía que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) iba por la libre rumbo a ganar nuevamente la Presidencia de la República, pues únicamente se ha hablado, las últimas tres semanas, de quién será el que tome la estafeta de Andrés Manuel López Obrador.

De los partidos de oposición no había noticias más que disputas internas o diferencias que parecían irreconciliables… hasta ayer. Y es que, por fin, luego de meses de negociaciones entre las cúpulas partidistas, de la tímida aparición de la sociedad civil y del apremio por parte de empresarios y colectivos, salió humo blanco y se lanzó el Frente Amplio por México.

Se trata, a palabras de los convocantes, de la unión del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 250 organizaciones ciudadanas, cuyo fin es lanzar una sola candidatura presidencial que encabece un proyecto “donde quepan todos”, como aseguró Marko Cortés, presidente blanquiazul.

Mientras se les criticaba su lentitud para reaccionar frente al gran movimiento de Morena, los partidos de oposición acordaron que el tres de septiembre se definirá a la persona que encabezará el proyecto “de cambio”, cuya responsabilidad será la de “construir un frente político”.

En la reunión celebrada ayer en la Ciudad de México, se detalló que será en noviembre cuando el Frente Amplio se convierta ya en electoral, manteniéndose por lo pronto con objetivos políticos y sociales.

El proceso de selección del futuro candidato tardará sesenta días y consistirá en cinco etapas: recaudación de firmas, filtros internos, pasarelas, mediciones intermedias, finalizando con una encuesta macro y una elección primaria; ambas valdrán 50-50 para la decisión final.

Lo que haremos los partidos y organizaciones es organizar un proceso inédito que será el responsable de que se elija a la persona encargada de construir en los meses siguientes el frente más amplio por México, no será privativo a partidos", aseguró Alejandro Moreno, presidente del PRI.

Para justificar la presencia y el peso específico de la sociedad civil organizada, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que ésta era indispensable. "Supimos escuchar la exigencia de la sociedad para crear un frente y definir juntos en perfil más competitivo rumbo al 2024. Crear un frente poderoso e invencible con simpatías de la sociedad mexicana. Aquí no hay dedazos ni simulación", dijo.

Seguimos haciendo posible lo que parecía imposible. Decidimos ser parte del Frente Amplio que tiene por novedad la participación activa de los ciudadanos, donde no solo se les escucha, tendrán voz y voto en las decisiones, y lo más importante, tendrán la decisión final", declaró Ana Lucía Medina, representante de Marea Rosa, una organización ciudadana.

Al menos dos de quienes aspiran a ganar la elección 2024 encabezando a la oposición renunciaron a tal sueño tras darse a conocer la metodología que se aplicará en el proceso interno.

Además, las decisiones tomadas por las cúpulas partidistas ahuyentaron a cinco de once personas que integraban el “Comité Electoral Ciudadano”, el cual organizaría las primarias y definiría las preguntas de la encuesta.

Por el contrario, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid (PRI), Lily Téllez, Santiago Creel, Xóchitl Gálvez (PAN) o Silvano Aureoles (PRD) se confirmaron como aspirantes a la candidatura.

El presidente López Obrador criticó la postura y decisiones de la oposición, minimizando el evento de ayer y asegurando que todo se tratará de “faramalla” porque al final del día “será Claudio X. González el que elija al candidato”.

Para el mandatario, no será una sorpresa la persona que encabezará a la oposición a partir de noviembre, incluso aseguró que en un par de días “destapará” al que será el ungido, sin temor a equivocarse.

Entretanto, Marcelo Ebrard, quien es una de las ‘corcholatas’ que pretenden la candidatura de Morena, aseguró que la oposición copió el modelo de selección del partido guinda al carecer de ingenio y de procesos democráticos.

Lo digo con toda claridad, vamos a llegar a el camino y no será fácil, con obstáculos y resistencias política, la fuerza del estado, pero no nos asustan. Este gobierno no nos va a ganar, los vamos a detener", Alejandro Moreno, Presidente del PRI.