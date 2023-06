Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ya pasaron algunos días desde que la senadora Xóchitl Gálvez quien forma parte de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) se quedó esperando en la puerta principal de Palacio Nacional para poder entrar a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a quien, con todo y orden de un juez, esperaba darle réplica por su presunta postura de cancelar los programas sociales, especialmente el enfocado a los adultos mayores. Para poder entrar al recinto presidencial, la legisladora optó por ya no pedir el acceso al mandatario, sino que ahora dijo, buscará sucederlo en el Poder Ejecutivo.

Mediante las redes sociales, Gálvez lanzó un video donde insistió en que ella no busca cancelar los programa sociales, más cuando su familia ha tenido que pasar carencias. En el caso de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, dijo que no buscaba ni cancelarla o modificarla pues su abuela había pedido la vida por falta de recursos; caso similar ejemplificó con la banca Jóvenes Construyendo el Futuro pues dijo, ella aprendió a programar gracias a que fue becada, y así siguió con otros programas similares.

¿Cómo creen que podría quitar la Beca Benito Juárez para los niños si a esa edad tenía que vender gelatinas para ayudar a mi familia? Estoy convencida que los programa ssociales son absolutamente indispensables", dijo.

La legisladora aseguró que ella en su calidad de senadora, había votado para que los programas sociales fueran un derecho constitucional y por ello, no se perfilaba a favor de retirarlos, postura que aseguró, era lo que buscaba aclarar al mandatario federal durante la conferencia de prensa conocida como 'La Mañanera' a la cual no pudo entrar, de ahí que insistió en que en realidad sucedió algo a sus favor pues mientras el jefe de estad le cerrada el acceso, "miles de mexicanos le abrieron" la puerta al grado de destaparse para la contienda presidencial de cara al 2024.

Entendí un poderoso mensaje: Que la puerta de Palacio Nacional solos e abre de adentro hacia afuera. Desde aquí les dijo, voy a ser la próxima presidenta de México".

Con el hasgtagh #XóchitlVa, la senadora dejó claro que buscará ser parte del proceso interno de 'Va por México', el cual definió el pasado lunes 26 de junio cuáles serán los pasos a seguir de parte de los aspirantes para llegara a la etapa tres donde queden tres perfiles fuertes de donde saldrá el aspirante que representará al PAN, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Revolucionario Institucional (PRI). Hasta ahora, ella y Lilly Téllez serían las únicas mujeres del partido blanquiazul en buscar llegar a la presidencia.



El destape de la senadora fue motivo para dividir los comentaros en redes sociales; plataforma donde destacaron aquellos donde le sugirieron no gastar energías pues de los perfiles que ha habido en la alianza opositora, ella tenía el más débil, al tiempo que las propuestas que dijo en este breve video, son muy similares a lo que ya ha impulsado el Gobierno Federal, por lo que le auguraron que aunque compita en el proceso interno, es muy probable que no quede en la contienda. Cabe destacar que Gálvez no ha respondido a ninguna de las respuestas que ha obtenido.

La alianza opositora 'Va por México' o Frente Amplio por México, informó que su candidato será revelado el próximo 3 de septiembre del presente año, por lo que a partir del próximo 4 de julio, los aspirantes deberán realizar el registro para que, una vez que cada uno sea confirmado y avalado por los dirigentes nacionales de los partidos, comenzarán con el debido proceso para avanzar en las tres etapas donde al final solo uno quedará con el fin de buscar quitar a Movimiento regeneración Nacional (Morena) del poder.

Fuente: Tribuna