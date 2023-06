Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varias semanas, la actividad del volcán Popocatépetl es uno de los asuntos que más urgen a las autoridades, pues al ser un volcán activo, suele haber días de calma y otros donde se urge atender el llamado de Protección Civil con el fin de mantener protegida a la ciudadanía; sin embargo, durante la madrugada de este miércoles 28 de junio, llamó la atención que además de registrarse una fuerte explosión, el coloso tuvo la presencia de una estrella fugaz que por surte, quedó grabada en video.

Autoridades mexicana, específicamente las del Gobierno de Puebla y el Centro Nacional del Previsión de Desastres (Cenapred), mantienen un monitoreo constante del volcán. De ahí que las cámaras de seguridad que se encargan de captar las 24 horas del día a 'Don Goyo', permitieran tener el registro del momento exacto en que, mientras el volcán arrojaba material incandescente, también para una estrella fugaz dando uno de los espectáculos más virales en lo que va de la semana.

Cabe destacar que la primera explosión que se registró del volcán sucedió en punto de las 05:13 horas, tiempo del Centro de México y además de observarse una densa columna de humo, se aprecia material incandescente que sale del cráter. Por este hecho, se dijo que municipios del Estado de México como Ixtapaluca, Valle de Chalco y Nezahualcóyotl, mantienen alerta por caída de ceniza que puede afectar la salud de los residentes, especialmente cuando se trata de enfermedades respiratorias.

No obstante, horas antes de este suceso se reveló que en punto de las 02:28 horas, tiempo central, también hubo una explosión donde además se captó el paso de una estrella fugaz. La imagen fue captada gracias a las cámaras localizadas en la comunidad de Tlamacas, que es una de las más próximas al coloso y donde se pide a la ciudadanía estar alerta ante una posible evacuación derivada del aumento de actividad de 'Don Goyo' que en días pasados colapsó el centro del país por las explosiones que registró.

Esta no es la primera vez que estrellas fugaces son captadas muy cerca del volcán, incluso también surgió la teoría respecto a que el coloso es un portal que comunica con seres de otros planetas, los cuales se dijo, buscaban hacer contacto y de ahí que la actividad aumentara de manera drástica; no obstante, las autoridades fueron enfáticas en no caer en rumores y en tanto, mantenerse alerta ante las recomendaciones de seguridad principalmente porque la presencia de material volcánico iba en aumento.

Reporte del Cenapred

De acuerdo con el Cenapred, en las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl se mantiene en alerta amarilla fase 2 y por ello, se recuerda la importancia de no acercarse ni a las faldas del volcán y mucho menos al cráter, ya que la actividad no es predecible y puede poner en riesgo a los que busquen tener un acercamiento con el coloso. En ese sentido, además se ha informado que en total se han registrado 42 exhalaciones que además estuvieron acompañadas de 78 minutos de tremor, dos explosiones menores y tres moderadas.

