Ciudad de México.- Desde el pasado lunes 26 de junio, los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), anunciaron que ya tenían definido el método para elegir al que se convertirá en el representante de la alianza opositora para los comicios del 2024; incluso, se reveló que 'Va por México' ahora sería conocido como Frente Amplio por México. Bajo esa tónica la senadora Lilly Téllez, quien desde hace varios meses mostró su interés por ser candidata de su partido, arremetió en contra del método para definir al aspirante y hasta lanzó un documento con 50 preguntas, las cuales no fueron respondidas y la llevaron a renunciar a sus aspiraciones de llegar a Palacio Nacional.

La mañana de este miércoles 28 de junio, la senadora quien llegó al Poder Legislativo tras el cobijo de Movimiento regeneración Nacional (Morena) y tras ello se pasó a la bancada del PAN, lanzó un video donde lamentó que las 50 preguntas que previamente había hecho públicas no tuvieran respuesta, cuestionamientos que dicho sea de paso, los hizo con el fin de permitirle ciertas garantías en el proceso interno de 'Va por México' en el ámbito de transparencia y sobre todo, equidad. Al haber silencio, optó por 'bajarse' del proceso interno y por ende, no llegar a la boleta electoral.

He decidido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios, la oposición no sólo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo".

La senadora quien además en el pasado fungió como presentadora de noticias en TV Azteca, lamentó en dicho mensaje que la oposición se pusiera a la altura del partido guinda al "adelantarse a los tiempos electorales" por lo que hizo énfasis en que respeto a su decisión, "no vamos a contener a la nueva oligarquía morenista de la mano de los oligarcas del viejo régimen". Cabe destacar que el método de la alianza que ella buscaba representar, fue motivo para que le generaran dudas que expuso en las 50 preguntas que difundió a través de las redes sociales donde además pidió transparentar el financiamiento que recibirían los aspirantes.

En ese sentido, ofreció una entrevista al periodista Ciro Gómez Leyva al cual le dejó claro que a ella no le patrocinaba nadie y por ello le preocupaba que existiera algún tema que no se pudiera transparentar al referir que cabía la posibilidad de que algún empresario metiera dinero ilegal. "Mi dilema es ético, mi dilema es si acepto un método que podría violar la ley con tal de llegar a la Presidencia"; sin embargo, en el reciente video donde enfatiza que no será parte del proceso interno de 'Va por México', remarca que otra de las razones es que hay muy poco tiempo para preparar las elecciones nacionales, especialmente en su postura como ciudadana.

Algo imposible para una ciudadana sin partido como yo".

PAN reacciona a la renuncia de Lilly Téllez

De manera inmediata, el dirigente nacional el PAN, Marko Cortés, recoció a la senadora por haberse apuntado para ser parte de los aspirantes a la presidencia, al tiempo que reconoció ese a tal decisión, actualmente seguirá "aportando todo tu talento para lograrlo. Amiga, como te lo he expresado en lo privado, todo mi reconocimiento por ser una verdadera GUERRERA", mensaje que ha causado revuelo en plataformas digitales al considerar que en la actualidad, los partidos de oposición están en un conflicto bélico con el fin de "corregir el rumbo" del país.

Por su parte, el expresidente Felipe Calderón también fue otro de los que lamentó la decisión de la originaria de Sonora e incluso, el exmandatario urgió a que "Los organizadores deben abocarse a ello de inmediato". Santiago Creel Miranda, uno de los que también participará en el proceso interno, también se pronunció y hasta le deseó el mayor de los éxitos a la legisladora, algo por lo que internautas le remarcaron que para él, ya hay un contrincante menos por el cual ocuparse.

El gran ausente en esta postura es Vicente Fox Quesada quien en el pasado había manifestado su apoyo a Téllez a quien además le auguró que sería ella quien ganara la contienda presidencial y seria también la sucesora de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Hasta ahora, el exmandatario se ha tornado en manifestar su apoyo a Xóchitl Gálvez quien la mañana del martes 27 de junio lanzó un video donde aseguró que será ella la siguiente en gobernar al país pues también ‘levitaba la mano’ para este proceso interno.

AMLO dice que ella ya se dio cuenta

El presidente López Obrador dijo desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional que Lilly Téllez se había dado cuenta que ella no era la elegida; no obstante, también aseveró que otros se habáin dado cuenta de esto antes pero no desisten de renunciar pues buscarán sacar una diputación plurinominal o bien, sacar beneficio económico de este proceso interno de parte de la alianza opositora. "Quieren estar ahí (...) cobrar por sus servicios", dijo el mandatario a la par que la senadora del partido blanquiazul anunció que no participaría aunque había advertido que al llegar al Poder Ejecutivo, se encargaría de meter al tabasqueño a la cárcel.

