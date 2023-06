"Me dolió": AMLO reconoce el fraude de Segalmex como el caso de corrupción "más escandaloso" de la 4T

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al inicio de la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó un informe sobre el fraude de Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana) el cual ocurrió en la actual Administración del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T). El mandatario tabasqueño declaró que este 'escándalo' le "dolió mucho".

En la 'mañanera' de hoy, jueves 29 de junio del 2023, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano reconoció que el fraude millonario de Segalmex es el caso más "escandaloso" de corrupción que ha enfrentado su Gobierno, además de que sería el único, según sus palabras. También compartió que presentó el reporte de la investigación con la finalidad de que no quede "ninguna mancha porque este Gobierno no permite, no tolera la corrupción, ni la impunidad".

En la imagen, el presidente AMLO en su conferencia matutina. Foto. Gobierno de México

Es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro Gobierno [...] Nos dolió mucho este fraude; cuando me informaron di la instrucción de que se presentara la denuncia en la Fiscalía [General de la República], desde el inicio. Y me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los precios de garantía", apuntó el presidente mexicano.

En esta misma intervención, el mandatario tabasqueño volvió a defender a Ignacio Ovalle, quien en su momento fue señalado como el principal responsable del desfalco en Segalmex y ahora es coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. AMLO declaró que el funcionario cometió el error de confiar y fue engañado por "gente con malos antecedentes, corruptos".

Quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios", declaró López Obrador este jueves.

Sobre las críticas al Gobierno de la 4T por este escándalo, el presidente AMLO declaró que sus adversarios "exageran sobre la cantidad de lo defraudado", por lo anterior, apuntó que "no quiero que tengan ningún elemento, el Gobierno que representamos por mandato del pueblo es un Gobierno honesto, y repito que no vamos a hacer rehén de nadie. Es cero corrupción y cero impunidad". Luego de esto, le dio la palabra al secretario de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, quien detalló que la cifra que se menciona en medios sobre el desfalco, la cual ascendería a los 15 mil millones de pesos "no es precisa ni tiene fundamento".

La cifra de 15 mil millones de pesos que se ha manejado recientemente en la opinión pública como los presuntos montos de irregularidades no es precisa ni tiene fundamento [...] Como se informó en agosto de 2022, los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con 9 mil 5 millones de pesos, de los cuales 6 mil fueron señaladas por la Función Pública y 3 mil 500 por la Auditoría Superior de la Federación", explicó el funcionario Roberto Salcedo.

Por otra parte, AMLO aseguró que ya hay detenidos por el caso Segalmex, pues en enero de 2022, el gobierno federal destituyó y denunció ante la FGR a tres altos funcionarios de Segalmex: al director de Comercialización (Manuel Lozano Jiménez), al director de Operaciones (Bernardo Fernández Sánchez) y el director Jurídico (Carlos Dávila Amerena).

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'