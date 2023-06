VIDEO: Tunden en redes sociales a Sandra Cuevas tras exhibir cómo es el 'Operativo Diamante'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace varios días, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, informó al publico en general que de manera oficia, se reiniciaba el denominado 'Operativo Diamante', todo en el marco en que insistió en que sus aspiraciones por contender a la Jefatura de Gobierno de la CDMX habían cambiado pues ahora buscaba ser al siguiente titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); no obstante, en la actualidad ha llamado la atención en redes sociales pues el operativo ante citado es muy intimidante para los vendedores ambulantes que se ganan la vida en la demarcación.

Fue el 19 de junio del presente año cuando la alcaldesa adelantó que el operativo arrancaría en la colonia Roma Norte y formaba parte de los 33 operativos que se llevarían a cabo diariamente en la alcaldía para asegurarse que las 33 colonias que comprenden la Cuauhtémoc estuvieran en orden y los ambulantes con apego a la ley. "Desafortunadamente, los resultados que se están dando a través del Gobierno de la Ciudad de México no son los ideales", dijo entonces. Recientemente se ha hecho viral el momento en que, acompañada de un grupo de policías, decomisa las pertenencias de varios comerciantes argumentando que no deberían obstruir la vía pública.

Ya se les había dicho que no pueden tener excedente en el puesto. Los abogados por favor que les expliquen", se le escucha decir.

La alcaldesa recorre de manera enérgica y autoritaria un puesto ambulante dedicado a la venta de comida donde al fondo se observa cómo los uniformados adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) decomisan desde botes de plástico, tinas, cubetas y hasta cajas donde se colocan los envases para refresco sin que los comerciantes puedan hacer nada. Este tipo de actitudes le valió comentarios negativos de parte de los internautas quienes lamentaron que de nueva cuenta ésta arremetiera en contra de los trabajadores pues basta recordar, en el pasado se turnó en contra de los encargados de hacer rótulos pues dijo, eran de mal gusto para la alcaldía.

Y por lo pronto en el centro y alrededores la delincuencia REAL como si nada", fue un comentario que recibió.

El video se ha hecho viral a horas de que la alcaldesa causara polémica en medios de comunicación debido a que atacó al periodista Javier Risco quien en la plataforma Twitter la criticó debido a que usó una frase de la Biblia para comunicarse con sus miles de seguidores. El comunicador en tanto, usó una frase de la serie animada Los Simpson y con ello, desató el cólera de la antes mencionada quien le remarcó que si ella no supiera que él tiene una orientación sexual diferente, aseguraría que estaba enamorado de su persona, lo que llevó a hacer a ambos personajes tendencia en la plataforma digitales.

Si no fueras gay, pensaría que estás enamorado de mí", escribió.

Internautas dividieron opiniones pues lamentaron que la alcaldesa reaccionara de esta manera en contra del comunicador especialmente cuando se trata de un mes donde se trata de dar visibilidad a la comunidad LGBT y muchos de los miembros de la misma son habitantes de la alcaldía que ha gobernado por varios años. Del mismo modo, otros aseguraron que con este mensaje con el fin de ‘insultar’ a los miembros de la comunidad, solo demostraba la falta de educación y empatía que tiene, por lo que dudaron que fuera la adecuada para encabezar a la policía capitalina.

Hasta ahora, Sandra Cuevas no se ha referido ni por la manera en la que el Operativo Diamante es exhibido en redes sociales y tampoco sobre la manera en la que internautas reaccionaron a la manera de responder al periodista quien simplemente se enfocó en criticar su postura; no obstante, esta no es la primera vez que es blanco de comentarios de este tipo pues sus acciones, videos y sobre todo declaraciones no son mucho del agrado de la audiencia, ejemplo de ello fue la manera en la que trató a los a los músicos de la alameda del Kiosco Morisco en la colonia Santa María la Ribera.

