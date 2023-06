Hoy no circula sabatino: ¿A tu auto le toca 'descansar'? Estas unidades pueden tener multa si salen

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con el objetivo de cuidar la calidad del aire, desde hace varios años las autoridades de la Megalópolis pusieron en marcha el Programa Hoy No Circula, el cual también está activo durante los días sábado desde las 05:00 y hasta las 22:0 horas. Este 3 de junio no es la excepción y se enlistó cuáles son las unidades que deberán apegarse a esta medida o de lo contrario, pueden ser acreedoras a una multa que daría un duro golpe a la economía personal y familiar. Si tienes pensado salir a bordo de tu auto, consulta cuáles son las restricciones.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), informó que al tratarse este día del primer sábado del mes, las unidades que no circulan durante el horario antes mencionado son todos los vehículos con holograma 1 y terminación de placa en número non, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9. Además, esta medida aplica para las unidades con holograma 2 y también para todas aquellas que cuenten con placas foráneas. En caso de transitar pese a tales especificaciones, elementos de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pueden aplicar una multa.

Pese a que es una norma que es importante seguir, las autoridades han determinado que hay ciertos vehículos que quedan exentos de la misma. En este caso, son los automóviles con hologramas 0 y 00, así como unidades eléctricas o híbridas. Otras de las unidades que sí pueden circular a pesar de la implementación del programa son las que cuenten con placa para personas con discapacidad, autobuses de pasajeros, ambulancias, patrullas y claro, motocicletas. Para ellos no está vigente dicho programa.

Respecto a los lugares en los cuales está vigente el Programa Hoy No Circula Sabatino, se recuerda que son las 16 alcaldías de la CDMX, así como 18 municipios del Estado de México, los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Se recuerda a la ciudadanía que hay veces en que la CAMe informa a todos los automovilistas que el programa está suspendido, algo que es más frecuente en días festivos, inhábiles, de descanso obligatorio establecido por la Ley Federal del Trabajo o bien, periodos vacacionales; sin embargo, este 3 de junio no aplica ninguno de estos puntos y por ello, los conductores que se informaron no deberán circula, deberán apegarse a la norma. Del mismo modo, la dependencia informará a lo largo del día si, con base a la calidad del aire se aplica un Doble Hoy No Circula que implicará a más unidades a 'descansar'.

A modo de remate, se recuerda que la multa por infringir esta medida presente en el Reglamento de Tránsito, es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual cuenta desde el pasado mes de febrero del presente año con un valor de 103.74 pesos y por ende, la multa será de un aproximado de mil 924.40 pesos y hasta los dos mil 886.60 pesos. Al no pagarse de manera puntual esta infracción, puede haber recargos y claro, será difícil realizar la verificación ya que un requisito importante es que no haya multas pendientes.

