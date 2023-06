No podían faltar las fallas en el Metro de la CDMX; usuarios se quedan varados en tren de la Línea 3

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta tarde se reportó una nueva falla en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, ahora tocó el turno de la Línea 3, donde los usuarios de este sistema de transporte público denunciaron la presencia de trenes detenidos en estaciones como Viveros del Valle, Coyoacán y Miguel Ángel de Quevedo. Todo esto quedó grabado en video,

Pues en redes sociales los internautas reportaron esta situación y difundieron imágenes de lo que ocurría, fue el caso de la usuaria Osiris, quien informó que estaban atrapados en un vagón, donde llevaban más de 20 minutos en el túnel, por lo que la temperatura incrementó. Junto con su texto, compartió un video en el que se observaba a los usuarios al interior del vagón, el cual no tenía luz. Asimismo, denunció que no había respuesta de las autoridades.

Pero ella no fue la única, pues otros usuarios compartieron la misma situación en la línea 3, por lo que tuvieron que soportar el calor hasta la llegada de ayuda. Los usuarios denunciaron en las redes sociales que el fallo comenzó esta tarde y no solo ha sido en esta línea que corre de Indios Verdes a Universidad. Después de esta situación, el Metro de la Ciudad de México no informó sobre la causa de este hecho.

Algo que los usuarios recriminaron, pues cuestionaron la razón de que no se les avisa por las bocinas de las estaciones. Ante ello, después de unos minutos, las autoridades indicaron que se reportó un corte de energía, el cual fue solucionado después de unos minutos. Asimismo, el tren en cuestión fue retirado y se realizaron las labores para enviar trenes vacíos a las estaciones más afectadas por esta nueva falla.

Cabe señalar que las fallas en el Metro de la CDMX se han convertido en algo de todos los días, pues a diario se reportan retrasos y afectaciones en todas las estaciones, algo que el Sindicato de este medio de transporte ha afirmado que seguirá pasando hasta que se otorguen las herramientas para dar mantenimiento a las instalaciones, pues, se denunció que no hay materiales suficientes para arreglar trenes.

Línea 3 del Metro, Foto: especial

Cabe señalar que en enero pasado, una tragedia se convirtió en noticia nacional, pues en la interestación de La Raza y Potrero, dos trenes chocaron y provocaron la muerte de una estudiante. Esto mismo provocó que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, decidiera desplegar a seis mil elementos de la Guardia Nacional en este sistema de transporte público.

Fuente: Tribuna