Ciudad de México.- Con el pasar del tiempo, los repartidores de comida se han convertido en personas indispensables para la gente que no tiene tiempo de preparar sus propios alimentos en casa. Si se piensa bien, esta es una gran responsabilidad, ya que, el consumidor confía plenamente en que las deliciosas preparaciones llegarán a su hogar sin ser mancilladas, puesto hay una empresa detrás que suele garantizar esto.

Sin embargo, en días recientes, el mayor temor de los consumidores de comida por entrega se vio plasmado en un video que se volvió viral a través de TikTok. Imagina que, un día, encargas la pizza de tu preferencia, en tu negocio preferido; sin embargo te percatas que ésta está demorando un poco más de lo normal en llegar, pero no le das demasiada importancia; mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, el repartidor está cortando meticulosamente tu encargo para que no se note que te robó una rebanada. Puede ser que esta imagen te cause sentimientos encontrados y ¡con toda la razón!

Resulta ser que hace 6 días, la usuaria de TikTok, Susy Jiménez, compartió un video, desde lo que parece ser el balcón de su casa; desde ahí se aprecia perfectamente, cómo el repartidor está cortando meticulosamente la pizza que le habían encargado, a la cual, por cierto, le hace falta una rebanada. El hombre se encarga de cortar algunos trozos y de unir el producto para que no se note que, en realidad, no está completo.

Una vez que terminó su labor, el hombre acomoda pulcramente la pizza, para luego cerrar la caja y sellarla con cinta adhesiva, la cual serviría para reforzar su cuartada de que el producto está entero. Finalmente, el hombre enciende su moto y se marcha del lugar sin ningún problema. El video, ya cuenta con millones de visitas, fue publicado por quien, se cree, era la persona que encargó la pizza, esta teoría surge por la forma en la que está subtitulado el video: "¿Por qué no llega mi pizza?".

El video despertó el debate en la sección de comentarios, donde hubo personas que salieron en defensa del repartidor, puesto argumentaron que debía estar pasando por una situación de gran carencia económica para tener que recurrir a estas instancias, por otro lado, hubo quienes señalaron que su forma de actuar delató que, en realidad, no era la primera vez que robaba rebanadas de pizza.

Algunos más señalaron que el accionar del joven no era ningún merito y si bien, probablemente él no tenía dinero como para poder alimentarse, esto se trataba de hurto y estaba afectando tanto a la empresa que lo había contratado como al propio consumidor, el cual debe trabajar como para poder comprar un pizza como la que él se estaba comiendo. Otros más declararon que era poco ético que maniobrara la pizza con sus manos y es que, el hombre tocó prácticamente todo el producto de manera directa.

Fuentes: Tribuna