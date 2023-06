Comparta este artículo

San Luis Potosí, México.- El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se ha vuelto tendencia en redes sociales luego d ella viralizaicón de un video donde el integrante de la bancada del Partido verde Ecologista de México (PVEM) arremete en contar de los medios de comunicación, acción por la cual dijo frases que s han vuelto polémicas y por lo que este ha sido señalado como un principal generador de violencia ya que remarcó, no solo le gusta la sangre sin que además disfruta de "ver el mundo arder".

El mandatario estatal quien además es más criticado por ser aliado de la denominada 'Cuarta Transformación' (4T) impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien ha hecho popular la frase y estrategia de "abrazos, no balazos", dijo el pasado jueves 29 de junio en un evento público que a los medidos de comunicación les gustaba mucho estar criticando su forma de gobernar, algo por lo que tildó a los comunicadores locales de ser unos "mendigos" a los que solo es gustaba "chingar"; sin embargo, la postura después se volvió más agresiva y por ello, es severamente criticado en la actualidad.

De acuerdo con la información oficial, estas declaraciones se hicieron en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez donde ante varios militantes, el mandatario comenzó a abordar el tema en torno a la muerte de un trabajador el cual se desempeñaba en la creación de la Arena San Luis Potosí, una de las obras más relevantes de la actual administración. Bajo esa tónica, el mandatario lamentó que los portales digitales de índole local, solo se enfocaban en la obra antes descrita y no en otras cosas que usen al pueblo, tales como programas sociales.

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de SLP. Foto: Twitter

"A quienes les interesa más el que se murió en una obra, imagínense, qué méndigos son, mientras que el pueblo que se friegue, pero son poquitos ya, porque hasta eso, los medios serios, pues son serios, pero hay uno que otro portalito que, como no se les paga y antes le pagaba la maldita herencia, pues hoy están chingue y chingue, ¿apoco no?", dijo ante los ciudadanos con una actitud retadora y para algunos también burlona pues de ves en cuando lanzaba carcajadas.

Sin embargo, el gobernador después remarcó que él no le quitaría las becas a las madres solteras, adultos mayores o incluso a una familia entera por pagarle a los medios de comunicación locales que lo criticaban por el deceso que trascendió el pasado miércoles 28 de junio. Fue entonces cuando comenzó con el discurso de sugerirles que ellos se quedaran "chingando" pues en lo que a su persona respecta, prefiere la sangre y hasta "ver el mundo arder", darse que se ha vuelto polémica y por la cual se ha pedido investigarlo más a fondo.

Si no de todos modos con qué nos divertimos, necesitamos diversión. Lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, ver arder el mundo, lo hemos hecho toda la vida".

La presencia del mandatario se dijo después, fue con el objetivo de supervisar la construcción de la Unidad Deportiva San Francisco, lugar desde el cual dejó claro que ya estaba acostumbrado a recibir críticas de este tipo e incluso remarcó que en la actualidad los medios de comunicación están algo rezagados, pues con la ayuda de las redes sociales s puede llegar a la gente de manera más directa y con ello, dejarle a los comunicadores el seguir defendiendo a los "conservadores".

Qué bueno porque ya se están definiendo los que van a ir con conservadores y los que van a estar con el pueblo de San Luis Potosí, eso nos da para ir ya focalizando los que les gusta vivir de la tragedia, que quieren ver arder SLP, los que si hay un muerto lo disfrutan, es lo que hacen".

El actual gobernador generó más controversia al recordar que en el pasado fue señalado por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero, mimos por los que estuvo en calidad de detenido pero después recuperó su libertad tras obtener un amparo. Con las recientes palabras que han sacudido a las redes sociales, se ha urgido a la sociedad no seguir favoreciendo a personajes como el actual mandatario quien hasta ahora no se ha pronunciado por la polémica que generó su visita al municipio de Soledad de Graciano Sánchez donde la gente no supo cómo reaccionar a sus palabras.

Fuente: Tribuna