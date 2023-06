CDMX: Tras asesinato de los dueños de las 'licuachelas' de Tepito, 'Dolls Drinks' anuncia cierre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado 31 de mayo del presente año, autoridades capitalinas atendieron el reporte respecto a dos personas acribilladas las cuales viajaban a bordo de una camioneta blanca y circulaban sobre la Avenida Congreso de La Unión, a la altura de la colonia Tres Estrellas, occisos que se supo fueron identificados como Odeli 'N' y Adrán ’N’, presuntos dueños de las famosas ‘licuachelas’ de Tepito conocidas como ‘Dolls Drinks’, lugar que recientemente anunció su cierre definitivo.

Una vez que se supo sobre el asesinato de los antes mencionados, Bárbara Amairany Shezit, nombre de la hija de los occisos, publicó en redes sociales que se encargaría de mantener vivo el negocio debido a que se trataba de legado; no obstante pasaron tres días para que la antes mencionada cambiara de opinión me informara a sus cientos de clientes que Dolls Drinks ya no seguiría en pie este establecimiento basta mencionar además de enfocarse en la venta de bebidas alcohólicas, se encargaba de la realización de eventos masivos donde se reunían cientos de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Por este medio damos a conocer el fin de Dolls Drinks, las únicas personas indicadas y aptas para continuar con este negocio eran los creadores”.

Con la difusión de un comunicado a través de las redes sociales, la hija de los occisos no sólo anunció el cierre de este establecimiento, sino que además agradeció a los clientes por el apoyo otorgado a lo largo de los años. No obstante la misiva también inicia con la aclaración respecto al hecho de que Odeli 'N' fue inicialmente vinculada como la sobrina del fundador de La Unión Tepito, sujeto que además fue asesinado en la misma demarcación que ella aunque los hechos sucedieron en 2017.

Primeros reportes aseguraban que la mujer que fue acribillada la noche del 31 de mayo era sobrina de Francisco Javier Hernández Gómez, alias 'Pancho Cayagua', hombre que presuntamente fundó esta organización criminal caracterizada por llevar a cabo delitos como extorsión, secuestro, homicidio e incluso narcotráfico. La misiva que se difundió a través de las redes oficiales de las famosas ‘licuachelas’ del ‘barrio bravo de Tepito’, comienza con la desvinculación de Odeli N de esta organización criminal pues se dijo, lo que se ha difundido a través de los medios de comunicación es totalmente falso.

Negamos rotundamente las falsas declaraciones que se han presentado en redes sociales, noticieros y medios de comunicación en general. La familia de los dueños y creadores de Dolls Drinks desconocen rotundamente el motivo por el cual se suscitaron los lamentables hechos".

Hasta este momento, las autoridades capitalinas no han informado nada relacionado al móvil por el cual los dos sujetos antes mencionados fueron asesinados la noche del pasado 31 de mayo. De manera extraoficial, se dijo que los duelos de Dolls Drinks estaban siendo extorsionados por una organización criminal por lo cual ellos se negaron a pagar piso; al hacerlo, se dijo se trató de un ajuste de cuentas pero esta información no ha sido confirmada por las autoridades competentes.

La occisa se sabe, era hija de una mujer identificada como ‘La Kika’, cuñada de 'Pancho Cayagua’ y también ha sido señalada por el delito de extorsión contra comerciantes ubicados en la calle Jesús Carranza de la alcaldía Cuauhtémoc, zona donde se encuentra no sólo el establecimiento que recientemente anunció su cierre definitivo, sino también otros comercios del barrio de Tepito enfocados en la venta de artículos varios como electrónicos, ropa, juguetes y sobre todo bebidas alcohólicas.

