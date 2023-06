Elecciones 2023: ¿A qué hora comienza? Este es el horario de las casillas en Edomex y Coahuila

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 4 de junio se llevan a cabo elecciones en dos entidades del país, estas son el Estado de México y Coahuila donde además de elegir a quien será el siguiente gobernador, los ciudadanos inscritos en el padrón electoral también deberán elegir a 16 nuevos diputados de Mayoría Relativa, así como nueve diputados de Representación Proporcional. Por si fuera poco, la jornada electoral es relevante este 2023 pues ambas entidades basta decir, siempre han estado al mando del Partido revolucionario Institucional (PRI) que esta vez va en alianza con varios partidos. Si radicas en alguna de ellas y no sabes a partir de qué hora comienza la jornada, a continuación te lo informamos.

Foto: Ilustrativa

Las elecciones están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), aunque en este caso la responsabilidad recae más en los órganos electorales de cada estado, los cuales comenzaron la jornada desde tempranas horas ya que por protocolo, las miles de urnas que se instalarán a lo largo de cada entidad deberán estar perfectamente instaladas a partir de las 08:00 horas, es decir, a partir de ese horario ya se podrá recibir a los votantes tanto de casillas básicas como contiguas e incluso especiales. En el caso de Coahuila, la jornada inició en punto de las 6:30 horas, tiempo del centro, ya que 11 municipios fronterizos cuentan con un horario diferente basado en los husos horarios y por ello, deberán iniciar actividades en punto de las 08:00 horas tiempo local, como dice la ley.

Los funcionarios de casilla empezarán la jornada a partir de este horario, tiempo del centro de México y será necesario que cada ciudadano mayor de 18 años de edad, presente su credencial de elector vigente para que, una vez que se revise el padrón electoral, se entregan las boletas adecuadas de cada entidad. El siguiente paso será pasar a la casilla y votar por el candidato cuyas propuestas sean las más convincentes.

En caso de no poder acudir temprano a ejercer el voto, se informa que la jornada concluirá en punto de las 18:00 horas, también tiempo del centro, horario en que se cerrarán las casillas y por ende, comenzará el conteo de cada urna. También los funcionarios de casilla están capacitados para llevar este proceso con toda claridad y con ello, anunciar a cada ciudadano cómo resultó la votación en las casillas de cada sección. Si la demanda es mucha y hay personas formadas hasta ese horario, se permitirá que ejerzan el voto hasta que nadie falte pues es un derecho.

¿Cómo ubicar la casilla electoral?

El INE ha informado desde hace varios días que para esta importante jornada se espera la participación de millones de ciudadanos, los cuales deberán acudir a la casilla que les corresponde con base a la sección presente en la credencial para votar, En caso de no saber dónde es que se encuentra, a continuación te decimos los pasos para que sepas dónde está la tuya y llegar a tiempo para ejercer el voto.

Ingresa a este apartado Selecciona tu entidad federativa, en este caso Estado de México o Coahuila Escribe el número de sección presente en tu credencial; está compuesto por cuatro dígitos a la derecha del documento Da click en 'Buscar'. El sistema arrojará la dirección exacta donde está tu casilla.

Foto: Twitter @INEMexico

Tienes desde las 08:00 y hasta las 18:00 horas para acudir a la misma y ejercer tu voto, el cual no deberá estar condicionado por nadie ya que es libre y secreto. Si alguna persona que no sea funcionaria de casilla te pide entregar tu credencial o justificar tu voto, ya sea a través de una foto a la boleta electoral, deberá hacerse la denuncia correspondiente pues se trata de un delito. Del mismo modo, se recuerda que por este no deberá haber ninguna remuneración o bien, amenazas por la permanencia a programas sociales.

Fuente: Tribuna