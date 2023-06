Elecciones 2023: Así funciona el PREP, herramienta que permite conocer las tendencias de votación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo 4 de junio se realizan elecciones en Coahuila y el Estado de México, ambas entidades renovarán sus gubernaturas y en punto de las 19:00 horas, una hora después del cierre de casillas, comenzará el conteo rápido del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Sin embargo, muchos todavía se preguntan cómo funciona esta herramienta del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ahora se explica lo qué es y cómo funciona. En ese sentido, el PREP es un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones, a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD). Lo que permite reconocer la tendencia de votación en diferentes zonas.

Asimismo, el PREP permite dar a conocer, en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la Jornada Electoral, con certeza, oportunidad y usando la tecnología más avanzada. Es uno de los mecanismos de información electoral contemplados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta herramienta ya ha sido utilizada en elecciones pasadas.

Elecciones 2023 PREP, Foto: especial

Sin embargo, se debe mencionar que el PREP no cuenta votos, sino que captura y publica la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo por los ciudadanos que participan como funcionarios de casilla. Los representantes de los partidos políticos tienen una copia de dicha acta, lo que permite cotejar los datos publicados por el PREP. Los resultados presentados por el PREP son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos.

No es un cálculo de los resultados a partir de estimaciones estadísticas o proyecciones con base en una muestra. No es una encuesta de salida donde se entrevista a las personas que salen de las casillas sobre su voto emitido. No es un conteo rápido, en el cual una vez cerrada la votación, se recopilan los resultados de ciertas casillas previamente seleccionadas para estimar el resultado.

No es el resultado definitivo de la votación ni sustituye a los cómputos distritales, los cuales inician el miércoles siguiente a la jornada electoral y son los que determinan los resultados electorales. Es así que con esta herramienta, este mismo 4 de junio por la noche se podrá conocer la tendencia de votación en Coahuila y el Estado de México.

Fuente: Tribuna