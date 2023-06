Resultados del PREP en el Edomex: Así van las elecciones ¿Delfina Gómez o Alejandra del Moral?

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Este domingo se realizaron las elecciones en el Estado de México y en punto de las 18:00 horas se cerraron las casillas y comenzó el conteo rápido. En ese sentido ambas candidatas se proclamaron ganadoras de los comicios y procedieron trabajar duro para hacer valer el voto de cada uno de los mexiquenses que confiaron. Ahora se presentan los resultados del PREP en el Estado de México.

La tendencia es clara, después de que iniciara el conteo del PREP y con corte a las 23:15 horas de este domingo, se llevaba un avance del 54.06 por ciento de las casillas y se contaba, hasta ese momento con una participación ciudadana del 48.69 por ciento. Uno de los más altos en la historia de los comicios en la entidad mexiquense, pues fue claro que la gente se volcó a las casillas para emitir su voto.

De acuerdo con el conteo del PREP, Delfina Gómez adelanta a Alejandra del Moral por casi nueve puntos porcentuales, pues con el 53.23 por ciento de las preferencias tiene una gran ventaja sobre el 43.88 por ciento de los votantes que representan a Alejandra del Moral. Hasta el momento, se han contabilizado tres millones 367mil 791 votos. Sin duda, la victoria de Delfina Gómez se acerca, pues los datos del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) así lo demuestran.

PREP Estado de México, Foto: IEEM

En el Estado de México se instaló el 97 por ciento de las 20 mil 442 casillas electorales, incluyendo las especiales, en las cuales la población mexiquense salió a emitir su sufragio y marcar historia al elegir a la primera gobernadora de la entidad. Alejandra del Moral y Delfina Gómez se mantienen a la espera de los resultados del PRI. Sin embargo, ambas candidatas ya proclamaron su victoria ante sus seguidores.

¿Qué es el PREP?

el PREP es un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones, a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD). Lo que permite reconocer la tendencia de votación en diferentes zonas. Con ello el IEEM otorga información en tiempo real.

Se debe mencionar que el PREP no cuenta votos, sino que captura y publica la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo por los ciudadanos que participan como funcionarios de casilla. Los representantes de los partidos políticos tienen una copia de dicha acta, lo que permite cotejar los datos publicados por el PREP. Los resultados presentados por el PREP son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos.

Fuente: Tribuna, IEEM