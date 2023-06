¿Saldrás a votar en auto? Así aplica el Programa Hoy No Circula en la CDMX y Edomex este día

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde las 08:00 horas arrancó la jornada electoral mediante la cual se definirá al siguiente gobernador del Estado de Coahuila y del Estado de México, estados de la República donde también se decidirá a los siguientes diputados que serán parte de los congresos locales. Muchos de los votantes han acudido de manera puntual a las casillas para ejercer el voto sin embargo todavía hay algunos que no lo hacen y quienes quizá tomen la decisión de llegar hasta su casilla a bordo de un automóvil debido a que el Programa Hoy No Circula también está vigente en la entidad mexiquense, te contamos cuáles son las unidades que se deberán quedar a 'descansar'.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), es la dependencia encargada de revelar cuál es la calidad del aire y por ende, determinar si se aplica incluso un doble hoy no circula donde se abarcarían más de las unidades a quedarse en casa y evitar circular. Por este hecho se recordó que todos los domingos el programa no aplica para ninguna de las entidades donde se pide a ciertos conductores quedarse en casa y así evitar una infracción de tránsito.

Bajo esa tónica, se recordó que sin importar cuál sea el engomado o incluso la terminación de la placa, todas las unidades podrán salir sin ninguna afectación. Cuando este programa está vigente la restricción entra en marcha desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas. Para este domingo 4 de junio no debería haber ninguna infracción por violar el reglamento de tránsito en cuanto a afectar el Programa Hoy no Circula.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS. Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación", dijo la CAMe sobre este programa.

Esta medida se implementó con el objetivo de mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Por este hecho, lo que se hizo fue recordar cómo es que aplica dicha medida a lo largo de la semana resaltando que los días lunes descansan aquellos cuya terminación sea el número 5 y 6 y tengan engomado amarillo, al tiempo que los días martes descansarán las terminaciones de placas 7 y 8 con engomado rosa; el miércoles el descanso será para vehículos con terminación de placa 3 y 4 y engomado rojo, mientras que los días jueves descansan los vehículos con engomado verde y terminación de placa 1 y 2. Finalmente los días viernes descansan los vehículos con engomado azul y placas 9 y 0.

Aunque ya te informamos que el programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, es importante resaltar que también está vigente en 18 municipios del Estado de México en los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Las autoridades encargadas de aplicar una multa serán agentes de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los cuales informarán a los conductores que la sanción por infringir en esta medida es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), misma que cuenta con un valor de 103.74 pesos, dejando que la sanción vaya de los mil 924.40 pesos y hasta los dos mil 886.60 pesos.

