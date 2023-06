VIDEO: Así votaron las candidatas al Edomex; es la primera vez que se usan urnas electrónicas

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- En punto de las 08:00 horas de este domingo 4 de junio arranco de manera oficial la jornada electoral donde entidades como Coahuila y el Estado de México eligirán a su siguiente gobernador, además de un total de 25 diputados que serán parte de los congresos locales. Lo relevante es que en ambas entidades federativas el Partido Revolucionario Institucional (PRI) siempre ha estado al frente del titular del Ejecutivo y por ello la duda es sobre si habrá una alternancia o bien se le dará continuidad al partido. Por si fuera poco, la entidad mexiquense elegida por primera vez en su historia a una mujer como gobernadora.

La importancia respecto a la cantidad de votos que la aspirante que resulte triunfadora reciba en el Estado de México, ha causado mayor relevancia pues es precisamente este Estado el que cuenta con la mayor cantidad de ciudadanos inscritos en el padrón electoral a nivel nacional. Por ello, expertos en la materia han referido que el resultado que se obtenga de esta jornada será un parteaguas para las elecciones del 2024 donde se elegirá al sucesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), además de otros gobernadores en el país.

Desde temprana hora, mexiquenses acuden a emitir su voto. Foto: Tribuna

Las aspirantes al Gobierno del Estado de México son: Delfina Gómez Álvarez de la coalición 'Juntos Haremos Historia' de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), quién se enfrenta a Alejandra del Moral, abanderada de la alianza 'Va por el Estado de México', de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Nueva Alianza. La primera en ejercer su voto vas a decir, fue 'La maestra', quien sabemos es originario del municipio de Texcoco.

En el caso de la exsecretaria de Educación Pública (SEP), causó relevancia que desde las 05:00 horas de este día, algunos de sus seguidores se dieron cita en las inmediaciones de su hogar ubicada en la calle Arteaga del barrio de San Pedro del municipio de Texcoco. Con ovaciones, aplausos y abrazoa alentaron a la candidata quien salió a recibirlos todavía en pijama e incluso, agradeció el apoyo que le dan pese a que nos encontramos en la vida electoral.

Momentos más tarde, la aspirante a gobernadora abandonó su domicilio y caminó aproximadamente 80 metros desde su casa hasta la casilla ubicada en la escuela secundaria oficial número 130. El trayecto de Gómez Álvarez fue demasiado lento pues además de estar rodeada por la prensa, docenas de seguidores no dejaban de alentarla y sobretodo desearle suerte en esta jornada. La candidata estuvo acompañada de Higinio Martínez quien han igual que ellas se desempeñó como alcalde de Texcoco.

Espero con mucho éxito que sea una jornada para bien de los mexiquenses y que sea llena de mucha tranquilidad y más que nada paz", dijo.

Al cuestionarle sobre cuáles serían sus planes después de emitir el sufragio Delfina Gómez adelantó que acudía a un desayuno y con ello se dirigiría a Toluca donde esperaría los resultados preliminares de esta jornada. Desde que fue despertada por sus seguidores, medios de comunicación locales reportaron que la aspirante se mostraba de buen humor, incluso más que el que mostró durante la jornada del 2018 donde también compitió por el gobierno del Estado de México.

Foto: Captura de pantalla

Una hora y media más tarde la candidata Alejandra del Moral se dirigió hacia la casilla ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli debido a que esta es la que le correspondía para emitir el sufragio. Vestida de manera casual con jeans y un saco rosa, la candidata estuvo acompañada de su esposo, su madre, hermanos e incluso sus bebés de un año de edad. La excecretaria de Desarrollo Social local saludó a los representantes de la prensa, algunos seguidores y residentes del Fraccionamiento Jardines del Alba a quienes salieron de sus domicilios para observar su paso.

A diferencia de Delfina Gómez, Alejandra del Moral utilizó la casilla contigua número 1 instalada en la Escuela Preparatoria Oficial número 163; en su caso hizo uso de una casilla electrónica las cuales se instalan por primera vez en la entidad mexiquense. Sobre estos aparatos, el Instituto Nacional Electoral (INE) recordó que no pueden ser hackeados ya que no cuentan con una conexión a Internet; sin embargo, internautas reportaron que en el municipio de Nezahualcóyotl fallaron al arranque de la jornada. La candidata tuvo que formarse para esperar su turno pues a diferencia de las otras casillas en este caso no se entregan boletas electorales y el voto se marca de manera electrónica.

Foto: Captura de pantalla

Una vez que emitió su voto, Alejandra del Moral fue cuestionada sobre cómo se sintió haciendo uso de estos aparatos y por ello, reconoció que fue algo raro pues al igual que es la primera vez que se hacen uso de ellas en la entidad, también es la primera vez que las usa en calidad de ciudadana. Pese a lo anterior, mantuvo el llamado a la ciudadanía a ejercer su voto no sin también reconocer que se encontraba contenta, pues al momento, se trata de una jornada electoral tranquila que dijo espera continúe de la misma manera

Raro, es la primera vez que me toca votar así, es parte de la modernidad", dijo.

La candidata en compañía de su equipo de trabajo y familiares, se dirigirán a Toluca donde esperará los resultados preliminares de la jornada; en su caso, se sabe que se instaló una casa de campaña en un hotel de la capital mexiquense donde estarán al pendiente de los primeros reportes emitidos por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). "(Los mexiquenses) hoy puedan ejercer libremente su voto, fueron 59 días de campaña en donde pudieron estar escogiendo, analizando y estudiando a las candidatas y hoy, pueden hacer uso de su derecho", recordó.

Fuente: Tribuna