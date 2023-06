AMLO, jubiloso por triunfo de Delfina Gómez en Edomex; reconoce derrota de Morena en Coahuila

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó a la profesora Delfina Gómez Álvarez, quien se ha perfilado como ganadora de las elecciones estatales que se realizaron el pasado domingo en el Estado de México (Edomex). Asimismo, reconoció que en el estado de Coahuila, donde también hubo comicios, los resultados no fueron favorables para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues el triunfador fue el candidato de la oposición, Manolo Jiménez.

En la 'mañanera' de hoy, lunes 5 de junio, el presidente de México habló sobre las elecciones estatales en Edomex y Coahuila, en las cuales, según el mismo AMLO, "hubo pluralidad", ya que en el centro del país ganó la abanderada de la Cuarta Transformación (4T) y en el norte, el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD. López Obrador celebró la participación de los ciudadanos y que hayan sido comicios tranquilos, sin eventos violentos denunciados hasta ahora.

El presidente AMLO felicitó a los ganadores de las elecciones estatales 2023. Foto: Twitter

Felicitar a la gente que participó ayer, a los ciudadanos, en Coahuila, en el Estado de México, porque ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades básicamente, dos gobernaturas. No hubo problemas mayores, la gente participó y no hubo protestas poselectorales, aunque todavía pueden presentarse legalmente denuncias", declaró el presidente mexicano en su conferencia desde Palacio Nacional.

En su misma intervención, el mandatario tabasqueño habló de los segundos lugares, quienes reconocieron su derrota en las elecciones: "En los dos casos los segundos lugares salieron ha reconocer a quién obtuvo más votos, lo hizo la candidata del PRI y el PAN, en el Estado de México, [Alejandra del Moral] y lo hizo Guadiana, candidato de Morena [en Coahuila], entonces muy bien", dijo AMLO-

Luego de esto, el presidente reiteró su felicitación a los ciudadanos que participaron en las elecciones, y finalmente reconoció el triunfo de Manolo Jiménez en Coahuila, y la maestra Delfina en Edomex. Señaló que aún no se ha comunicado con los ganadores, pero apuntó que "va a haber oportunidad".

Me dio mucho gusto lo de ayer, lo celebro, voy a hablar con los que triunfaron en su momento. Para lo mismo, para decirles que van a continuar recibiendo todo nuestro apoyo porque es nuestra obligación hacerlo. Estuvo bien la elección de ayer", concluyó el presidente.

Al final, López Obrador confesó que ha estado pensando en la "composición política en los estados" e informó que "Morena tiene, ya con el triunfo de la maestra Delfina 22 estados; el Verde, Partido Verde, tiene uno; Movimiento Ciudadano, tiene dos; y el PRI tiene dos y el PAN tiene cinco". Agregó que "los que no pertenecen al movimiento que me apoyó para estar aquí tienen todos los derechos y van a seguir siendo atendidos; no debe haber distinciones".

Fuente: Tribuna / Conferencia Presidencial 'Mañanera'