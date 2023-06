Con triunfo de Delfina Gómez, Morena tiene al Edomex: Clave para las elecciones presidenciales 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las elecciones en Coahuila y Estado de México (Edomex) confirmaron dos cosas. La primera, que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) domina las preferencias de voto y que el Partido Revolución Institucional (PRI), otrora todopoderoso, quedó reducido a gobernar dos estados, ambos mediante coaliciones, lo que refleja su irremediable pérdida de relevancia.

Ayer se consumaron dos hechos que los expertos preveían. El primero, que Morena le dio al Estado de México la alternancia, es decir, que por vez primera no será gobernador por el PRI, que tuvo su guarida y alma máter en dicha entidad hasta que Delfina Gómez, la cuestionada maestra y excalcaldesa de Texcoco, venció a Alejandra del Moral. El segundo, que los resabios del priismo se concentrarán y sobrevivirán en Coahuila, estado que es ya el único en el país que jamás ha tenido alternancia en el poder Ejecutivo; allí, Manolo Jiménez superó con claridad a Armando Guadiana, el chabacano candidato del morenismo.

Delfina Gómez gana elecciones estatales en Edomex. Foto: Twitter

En manos guindas

Lo más relevante, más allá de la anécdota de la alternancia mexiquense, está en que Morena llegará al 2024, año en que se elige al nuevo presidente y se renueva al Congreso, con 22 estados gobernados; esto, considerando que en 2018 no tenía ninguno, es sumamente elocuente para el análisis político electoral del país. Además, con el Estado de México, el partido oficialista garantiza gobernar a los más de 12 millones de personas que integran la lista nominal, la más robusta del país; ese dato, frente a los comicios del próximo año, resulta sumamente importante.

Así, los guinda tendrán en sus manos 65% del territorio gobernado, con visos a alcanzar incluso 87% si las expectativas y augurios se cumplen en junio del siguiente año, donde de los estados que renovarán a su gobierno local, Morena ganaría, al menos, seis.

Golpe a la oposición

Sin duda, más allá de los resultados concretos, el golpe más intenso se lo llevó la oposición, en particular la alianza entre los partidos que pretenden quitarle a Morena la posibilidad de vencer en la presidencial del 2024. Claramente sus esfuerzos conjuntos fracasaron con estrépito en el Estado de México, en donde se dejó ver lo peor de una alianza que no termina de cuajar. Al final quedó claro que las partes se siguen viendo con recelo y no confían la una en la otra, lo que precipitó el fracaso de Alejandra del Moral, abandonada a su suerte frente al monstruo morenista.

Porque al final, el resultado de Coahuila no fue parte del movimiento de oposición, sino de que el PRI en ese estado mantiene una estructura poderosa, aún infranqueable para un Morena que no ha sabido posicionarse en la entidad norteña. Esto, además se conjugo con que Morena presentó a un candidato que no es bien visto en el estado, y que realizó una campaña alejada de la gente y con mensajes de poco impacto. Coahuila y Durango, entidad vecina, serán las únicas gobernadas por el PRI.

Escrutinio

Las elecciones en ambos estados sirvieron para también medir el nivel de organización, control e imparcialidad del Instituto Nacional Electoral y los órganos electorales estatales. Y tras la jornada, aunque el nivel de participación no fue el ideal, se tuvo una jornada relativamente tranquila, sin mayores conflictos, tal como dio a conocer la sonorense Guadalupe Taddei, que se estrenó en estas actividades en esta elección. Pese a ello el día no estuvo exento de aspectos negativos: en el estado de México se contabilizaron una decena de detenidos acusados de delitos electorales, mientras que en Coahuila se lanzaron acusaciones graves en contra de las fuerzas de seguridad pública, que habrían realizado hasta treinta detenciones arbitrarias en contra de operadores morenistas.

