Tras derrota de Alejandra del Moral, 'Va por México' pone fecha para elegir candidato para el 2024

Ciudad de México.- Las elecciones del pasado domingo 4 de junio no fueron sólo relevantes en el Estado de México debido a que la entidad cuenta por primera vez en su historia como una mujer al frente del Poder Ejecutivo Estatal, sino porque además un partido diferente al que había estado gobernando por casi 100 años será el que asuma el puesto, llevando a que tanto expertos en la materia como líderes de partidos políticos hagan mención respecto a que esta jornada electoral fue clave importante para las elecciones del próximo 2024 donde se elegirá a la persona que suceda a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como presidente de México.

El Estado de México no sólo es la entidad federativa con más habitantes a nivel nacional, sino que también es la que tiene a más ciudadanos inscritos en el padrón electoral; por ello se hizo mención previamente en que conocer al que sería el ganador de esta contienda ayudaría a tener un panorama respecto a cómo se llevarían a cabo las elecciones del 2024. Bajo esta tónica, la alianza 'Va por México' conformada por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), adelantaron que ya están afinando detalles para con ello, saber cuál será la forma de elegir a su candidato para la elección presidencial.

Cabe destacar que esta alianza puso como abanderada para la contienda en el Estado de México a la exsecretaria de Desarrollo Social estatal, Alejandra del Moral, misma que días antes de la contienda electoral se vio visto envuelta en una polémica referente al desvío de más de cinco mil millones de pesos, luego de la creación de por lo menos 15 empresas fantasma. Al momento de cerrarse las urnas, ambas candidatas al Gobierno del Estado de México se proclamaron ganadoras; no obstante, con el avance del conteo rápido de sufragios, la abanderada priísta reconoció la derrota y con ello por primera vez en la historia el PRI dejaba de estar al frente del Estado de México.

Este lunes 5 de junio, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, en compañía de Alejandro 'Alito' Moreno dirigente nacional del PRI, e incluso cobijados con el apoyo de Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, informaron en conferencia de prensa que a partir del próximo 26 de junio se revelará a la audiencia cuál será el método para que esta alianza defina al candidato que se encontrará en la boleta electoral de las elecciones del 2024. Los tres partidos han perfilado a un favorito siendo los siguientes:

PAN: Lilly Téllez

PRD: Miguel Ángel Mancera

PRI: Alejandro Moreno Cárdenas

Vamos a construir una candidatura presidencial fuerte, que enamore, que convenza y que una a quienes vemos que el país va de mal en peor", dijeron.

Los políticos antes mencionados no son los oficiales para contender como abanderados de la alianza 'Va por México'; sin embargo, son los que hasta ahora han recibido mayor cobijo de parte de dichas instituciones de cara a las elecciones del 2024. No obstante, es importante recordar que el pasado 24 de mayo del presente año el líder del partido blanquiazul dijo que sería uno de los requisitos importantes que los aspirantes a la presidencia tuvieran un millón de firmas, equivalente al 1% del apoyo, para ser considerados como candidato, lo que llevó a que el dirigente nacional del PRI levantar a la mano para ser considerado presidenciable del tricolor.

Antes de definir estos requisitos, el PRD había informado que el senador y exjefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Angel Mancera, figuraba como uno de sus fechas fuertes para la contienda electoral. Fue en esta conferencia de prensa que los dirigentes de los partidos que conforman la alianza se tornaron en contra de Movimiento Ciudadano (MC), partido al cual responsabilizaron del triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México pues, antes de arrancar de manera oficial las precampañas, el candidato Juan Zepeda 'se bajó' de la contienda.

Haremos los últimos llamados al partido de MC (...) A que vengan y se sumen a esta coalición. Que en todas las encuestas al menos representan en el 40% de la intención de voto".

Sobre el tema respecto a que Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido fundado por López Obrador es el que actualmente ha ventilado a más 'corcholatas' para esta importante contienda, 'Va por México' fue enfático respecto a que no aceptarían a los políticos que fueron rechazados para figurar en la boleta electoral; no obstante, no se sabe si la alianza contra con el apoyo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el cual figuró al exgobernador de Chiapas y actual senador, Manuel Velasco como su ficha fuerte.

Fuente: Tribuna