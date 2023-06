¡Que no se te pase! Registro a la Pensión para personas con discapacidad está por arrancar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha puesto en marcha diversos programas sociales entre ellos el de la Pensión del Bienestar para personas mayores; no obstante, no es el único que ha tenido una buena aceptación pues lo mismo el sucede a la pensión enfocada a las personas con discapacidad la cuales, en caso de aun no ser beneficiarios, ya pueden entregar la documentación adecuada a partir de este día.

De acuerdo con lo expuesto por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, el registro para este programa social iniciará de nueva cuenta desde el próximo 7 de junio y hasta el día 30 del mismo mes, periodo en que las personas residentes de estados como Oaxaca, Tamaulipas, San Luis Potosí y Quintana Roo deberán acercarse a los módulos del Bienestar para darse de alta y con ello, poder recibir la tarjeta emitida por el Banco del Bienestar mediante la cual se les dará el recurso correspondiente.

La funcionaria además informó que este recurso ya es de índole constitucional, lo que significa que, aun cuando la administración que la impulsó deje el poder, por derechos e deberá seguir otorgando a los beneficiarios como sucede con otros programas sociales, tales como la pensión para los adultos mayores de 65 años en adelante. En el caso de la pensión para personas con discapacidad, el recurso que se entrega es de dos mil 950 pesos de manera bimestral, mientras que adultos mayores reciben cuatro mil 800 pesos.

Foto: ilustrativa

Para los interesados que se encuentren en las entidades antes descritas, se puede ubicar el módulo del Bienestar más cercano al acceder a este apartado, los cuales atenderán en un horario de lunes a sábado desde las 10:00 y hasta las 16:00 horas, periodo en que se revisará que los documentos estén en orden y además sean legibles. Todos se deberán entregar en copia y nunca se pedirá el pago por este trámite.

Documentos a llevar

Identificación con fotografía vigente

Acta de nacimiento

CURO Certificada

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Certificado de discapacidad emitido por una entidad de salud pública

Número de teléfono para dar seguimiento

Foto: Twitter

Si por algún motivo el interesado no se puede trasladar hasta los módulos de la Secretaría del Bienestar, se recomienda comunicarse al 800 639 42 64 para pedir una visita mediante la cual se dará de alta a los beneficiaros. La misma tampoco implicará ningún tipo de pago por lo que, en caso de ser una condicionante, se deberá levantar la denuncia correspondiente. Hasta ahora, son las únicas entidades donde el registro está por iniciar, por lo que en caso de ser de otra entidad federativa, se recomienda estar al pendiente de las redes sociales de la dependencia.

Finalmente se recuerda que el programa de la Pensión para Personas con Discapacidad está dirigido a personas de 0 a 64 años de edad, en caso de ya no contra con esta edad, la recomendación es afiliarse a la Pensión para personas mayores, programa que por ahora no tiene una fecha establecida para el registro nuevos beneficiarios y la cual se informará también a través de los canales de cognición oficiales de la dependencia.

Fuente: Tribuna