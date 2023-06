¡Que no te estafen! Alertan sobre venta de terrenos irregulares en Tecámac, en el Estado de México

Comparta este artículo

Tecámac, Estado de México.- Sin duda alguna, comprar un inmueble o terreno para construir implica un gran paso. Sin embargo, los estafadores se aprovechan de esta situación, es por ello que el Gobierno Municipal de Tecámac a través del Departamento de Vivienda de la Dirección General de Planeación, Regulación y Administración del Territorio, recomienda a las personas interesadas en adquirir una casa o terreno, que verifiquen el estatus jurídico del inmueble para evitar con esto caer en una situación fraudulenta.

Esto después de que en la localidad mexiquense se han detectado terrenos irregulares en venta, cuyos compradores podrían terminar estafados. En ese sentido, las autoridades de Tecámac recomiendan que antes de adquirir un patrimonio comprueben si el lote o propiedad cuenta con las autorizaciones municipales correspondientes vigentes y con ello tener la certeza jurídica al comprar un inmueble, sin tener que preocuparse en un futuro sobre la legalidad de esta compra.

La consulta es gratuita y los interesados en comprar un inmueble o terreno deben de acudir a la oficina de Dirección General de Planeación, Regulación y Administración del Territorio, ubicada en el primer piso del Palacio Municipal, con la dirección exacta de la propiedad que desean adquirir. Con este simple y sencillo procedimiento se darán cuenta si el terreno es legal y podrán evitar perder su dinero. Sin duda, será un alivio para ellos evitar un problema de este tipo.

Terrenos irregulares en Tecámac, Foto: Especial

La dependencia municipal precisa que las personas que compren un terreno que se encuentra en una zona irregular, su adquisición no contará agua, electricidad, drenaje o pavimentación, ya que por ley a estos lugares no se les puede dotar de estos servicios básicos, ya que no están bajo el cuidado del municipio. Algo que los vendedores de estos lotes no mencionan. Además, se estaría incurriendo en un crimen. Por lo que no solo estarían estafados, sino que tendrían problemas con las autoridades del municipio de Tecámac.

Terrenos irregulares en Tecámac, Foto: Especial

La pena por vender lotes sin autorización puede ser hasta 50 millones de pesos o 10 años de cárcel, de acuerdo con el Artículo 189 del Código Penal del Estado de México. Además, un terreno irregular no se puede heredar, traspasar o comercializar; ya que las personas que adquieran en esta situación un inmueble, jamás contarán con la certeza jurídica sobre el patrimonio que compraron en el municipio de Tecámac.

Fuente: Tribuna