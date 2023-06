AMLO, feliz tras renuncia de Marcelo Ebrard a la SRE por aspiraciones presidenciales: "Hecho inédito"

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la renuncia del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, a su cargo, debido a que aspira ser el candidato a la presidencia de México para el periodo 2024-2030 con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El jefe del ejecutivo Federal mexicano dijo que esto es un "hecho inédito".

En la 'mañanera' de hoy, miércoles 07 de junio del 2023, el mandatario López Obrador dijo que, oficialmente, ha iniciado el proceso para que los partidos políticos de México elijan al candidato que postularán por la presidencia de la República Mexicana. Debido a que Marcelo Ebrard ha expresado en más de una ocasión su aspiración para ser el jefe del Estado mexicano, anunció su renuncia el día de ayer, martes 06. AMLO detalló que es muy probable que en próximos días otros políticos que anhelan la sucesión informen que dejan sus funciones.

AMLO habló sobre la renuncia de Marcelo Ebrard a la SRE. Foto: Internet

En esta misma intervención, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano señaló que Marcelo Ebrard presentará su renuncia formal el próximo lunes 12 de junio del 2023, por lo que aún no tiene a un sustituto para la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por otra parte, se mostró feliz, ya que dijo que la competencia por las candidaturas era un "hecho inédito", ya que los contendientes no se elegirían por "dedazo" ni por "imposición".

Marcelo presentará la renuncia el próximo lunes y así en todos los casos, es muy importante que estemos asistiendo a un hecho inédito, algo nunca visto, porque durante mucho tiempo fue el dedazo [...] por primera vez no hay tapado, no hay dedazo, no hay imposición", dijo López Obrador en su conferencia matutina.