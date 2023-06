A despertarse temprano: SEP anuncia clases también en sábado para alumnos de educación básica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los menores de edad inscritos en algún grado escolar de educación básica cuentan los días para concluir el ciclo y con ello, disfrutar de las vacaciones de verano; sin embargo, este miércoles 7 de junio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) les dio una mala noticia y es que por primera vez también habrá que ir a tomar clases en día sábado, noticia que ya se había adelantado el pasado martes 6 de junio desde la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Pese a que Leticia Ramírez, titular de la dependencia ya había adelantado la posibilidad de acudir a clases aún cuando se trata de un día de descanso, este miércoles 7 de junio se difundió un boletín de prensa mediante el cual la SEP arrojó mas detalles sobre este día extra de clases que los menores de edad deberán tener, resaltado que la fecha para ello será el próximo 17 de junio, un día antes de la celebración del Día del Padre.

De acuerdo con la dependencia educativa, el motivo por el cual habrá clases presenciales aun en día sábado para alumnos de primaria y secundaria, será con el objetivo de demostrar la fuerza nacional en favor del bienestar y el cuidado de los niños y adolescentes, por lo que se buscará fortalecer el autocuidado y la autoestima de los infantes derivando en que además de las escuelas, trabajarán también la Secretaría de Salud y la Coordinación General de Comunicación Social de Presidencia, además de otras dependencias.

Esta actividad fuera del calendario escolar 2022-2023 forma parte de la campaña 'Si te drogas, te dañas' donde se llevarán a cabo actividades de índole cultura, normativa, deportivo y hasta recreativo. "Podremos salir a algunos centros deportivos o centros comunitarios, plazas, parques o jardines. Se trata de que todos tomemos en cuenta la importancia de prevenir las adicciones, por eso el 17 de junio, desde las 10 de la mañana, estaremos haciendo diferentes actividades en todo el país", dijo Ramírez al respecto.

Antes de la fecha descrita, los docentes recibirán guías para poder llevar a cabo las actividades, al tiempo que se resaltó, también se puede descargar una copia de, ejemplar titulado Orientaciones para madres, padres y familias, el cual además de ser distribuido en los planteles, se puede tener al acceder en esta plataforma. Cabe destacar que estas actividades tienen el objetivo de evitar el consumo de drogas entre la comunidad estudiantil y por ello se hizo énfasis en su importancia.

¿Qué pasa si no participo?

Aunque la SEP ha hecho énfasis en llevar a cabo estas actividades extraescolares como parte de la campaña 'Si te drogas, te dañas', se hizo énfasis en que no es obligatorio que los alumnos vayan a los planteles especialmente porque se trata de un día inhábil, lo que exenta tanto a alumnos como a docentes a recibir una sanción en caso de no poder acudir. No obstante, esta medida puede cambiar con el paso de los días, por lo que se recomienda estar al pendiente de la información oficial arrojada por la dependencia.

