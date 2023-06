Exigen justicia para Gerardo; murió tras caer de la azotea de una tienda en San Luis Potosí

Comparta este artículo

San Luis Potosí.- Esta tarde familiares y seres queridos de César Gerardo Medina se manifestaron para exigir justicia por su muerte, ya que el joven de tan solo 20 años perdió la vida después de caer desde un tercer piso, cuya azotea debía limpiar en una tienda departamental de la entidad. Denuncian que lo obligaron a realizar esa actividad sin las medidas de precaución necesarias y que ahora el comercio no se quiere hacer responsable.

Una de sus compañeras de trabajo aseguró que la muerte de Gerardo se registró el pasado 5 de junio en la tienda Vertiche Zaragoza de San Luis Potosí alrededor de las 12:00 horas. La mujer aseguró que el joven de 20 años tuvo un fatídico accidente al caer de la azotea de la tienda en la que trabajaba. Se explicó que el encargado lo mandó a limpiar la zona sin medidas de precaución y que, al pisar una lámina, cayó de una altura de tres pisos.

“El día de ayer tuvo un accidente en la tienda donde trabajaba vertiche misma empresa que cometió la estupidez de ponerlo a limpiar la azotea cuando no era su responsabilidad, el era bodeguero de la ropa”, compartió la familia de Gerardo en redes sociales.

Asimismo, la familia explicó que Gerardo cayó y traspaso los pisos hasta terminar en la planta baja. Al igual que detallaron que la empresa no se quiere hacer responsable, pues argumentó que no murió en el lugar. El joven estuvo dos días al borde de la muerte en el Hospital General de Zona N0 2 San Luis Potosí. Sin embargo, detallaron, no se le pudo atender, pues requería de una operación para sacar la sangre de su cabeza y necesitaba traslado, el cual podría costarle la vida. Después se reportó la muerte.

Exigen justicia para Gerardo, Foto: Especial

En un video que circula en redes sociales se observa a una presunta familiar de Gerardo, quien explica que los encargados de la tienda le ofrecieron a los familiares dos mil pesos como reparación del daño, algo que sin duda rechazaron de inmediato, pues no valía la vida de su ser querido. En redes sociales, los internautas se volcaron contra esta tienda. Sin embargo, no se ha emitido una posición oficial.

Ahora, las exigencias de la familia son que las autoridades hagan pagar a los responsables de la muerte de Gerardo, quien tuvo que hacer trabajos que no le correspondían sin las medidas de seguridad necesarias. Ahora, se espera que la Fiscalía de San Luis Potosí comience con la investigación del caso y se obtenga una respuesta para la familia de Gerardo, la cual ahora llora la partida del joven de 20 años, quien era el sustento económico.