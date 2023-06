Ricardo Monreal va por la grande y pedirá licencia en el Senado para competir en proceso de Morena

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal, va de lleno por la candidatura presidencial de Morena y adelantó que buscará solicitar una licencia la próxima semana para ausentarse de la Cámara alta y participar en el proceso interno del partido para la selección del candidato de cara a las elecciones del 2024. Es así que otra corcholata se destapa y se separa de su cargo.

En ese sentido, Monreal Ávila confirmó en una entrevista que los aspirantes de Morena a la presidencia tuvieron una cena con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual se acordó que todos deberían dejar sus cargos para participar en la encuesta interna de Morena y competir en igualdad de condiciones para buscar la silla presidencial y sustituir en el cargo al oriundo de Tabasco en 2024.

Ricardo Monreal, senador, Foto: Especial

Hasta el momento Ricardo Monreal no ha emitido un mensaje oficial sobre esta decisión. Sin embargo, se espera una lucha sin cuartel al interior de Morena para elegir a la persona encargada de darle continuidad al movimiento de la Cuarta Transformación. Cabe señalar que este anuncio se da un día después de que Marcelo Ebrard informara sobre su intención de presentar su renuncia el lunes 12 de junio.

Por otro lado, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado también confirmó que el senador del PVEM, Manuel Velasco Coello, ya solicitó licencia al cargo de senador para participar en el proceso interno de su partido, así como adelantó que la siguiente semana después del Consejo Nacional de ese partido, “Algo me comentó...yo creo que sí”, presentó su licencia, “me imagino que sí, lo comento en la mañana conmigo y me parece un gesto correcto”, dijo al ser cuestionado sobre la licencia del senador ecologista, “lo platicamos el lunes, por eso no hay sorpresas para mí y por eso todos están actuando con congruencia”.

Fuente: Tribuna