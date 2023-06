VIDEO: Pamela Cerdeira denuncia que víveres donados para damnificados en Turquía no salieron de CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 6 de febrero del presente año, un fuerte sismo azotó el sur de Turquía e incluso, causó afectaciones en la frontera con Siria, fenómeno natural que dejó además de severos daños materiales, un saldo de más de 43 mil personas muertas y miles más en calidad de damnificados, motivo por el cual, además de enviarse ayuda humanitaria, es decir, viajaron rescatistas para buscar a personas atrapadas entre los escombros, también en varios países se realizó una colecta con artículos de primera necesidad y alimentos no perecederos para que los afectados pudieran hacer frente al frío invierno que afectaba el país; no obstante, la ayuda no les llegó.

Foto: captura de pantalla

En el caso de México, se abrieron centros de acopio no solo en el Zócalo de la CDMX, sino en otras demarcaciones donde incluso se difundió una lista de los artículos que eran más requeridos, siendo agua, alimentos enlatados, cobijas, ropa de abrigo, alimento para bebé, productos de higiene personal y hasta estufas de gas las que se pedían a la comunidad para que los damnificados pudieran salir avante de la situación. La Embajada de Turquía en México agradeció al pueblo mexicano el apoyo y hasta se reveló que no había espacio para seguir almacenando los artículos donados. Pese a tal respuesta, la ayuda se quedó en suelo mexicano y nunca le fue entregada a los que más la necesitaban.

Esta denuncia fue hecha este miércoles 7 de junio por la periodista Pamela Cerdeira quien destacó que entre los objetos que ella había donado, colocó además un par de rastreadores para así saber si los artículos llegarían a su punto de destino. La sorpresa fue que dichos artículos pese a haber sido embalados en el Centro de Acopio que se instaló en el Zócalo, estos no salieron del lugar y con ello, su destino fue no más lamentable y que incluso supo que fueron puestos a la venta en lugares públicos.

Ahí mismo fueron embalados y preparados para su envío al país de Turquía para los damnificados", dijo la comunicadora.

La comunicadora detalló que en un paquete de papel higiénico y una bolsa de arroz que donó, colocó dos dispositivos AirTag, acto que le permitió saber que los mismos ni siquiera llegaron a las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) desde donde supuestamente saldrían con destino a Turquía, pues siempre se quedaron en la capital mexicana. De acuerdo con este rastreo, la bolsa de arroz que donó llegó incluso a estar almacenada en la Secretaría de Finanzas, mientras que empaquetó de papel higiénico fue a dar a las oficinas de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, dependencia encabezada por Martí Batres, es decir, fueron las mismas autoridades las que se ieneificron de estos donativos.

Víveres donados para damnificados en Turquía nunca salieron de la CDMX

Con el paso del tiempo, el dispositivo mostró un cambio en la ubicación de las donaciones hechas por la periodista, permitiéndole saber que el alimento había dado a para a la escuela primaria 'Julio Dibella Barragán' ubicada en la alcaldía Iztacalco donde el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Óscar Gutiérrez Camacho había instalado un bando de alimentos. Respecto al papel, su destino fue en el Mercado de Tacuba en la alcaldía Miguel Hidalgo donde fue puesto a la venta.

El Gobierno de la CDMX no solamente no envió los objetos donados a Turquía, mintió en la respuesta a la solicitud de información y uno de estos objetos terminó siendo vendido en la vía pública".

Como parte de este reportaje de investigación, al saber qué había sido del paradero de los objetos donados para e pueblo de Turquía afectado por el fuerte sismo, la periodista entrevistó a Martí Batres quien negó que los artículos se quedaran en la CDMX e incluso, pidió valerse de la respuesta arrojada por Transparencia donde se especifica que las 30 toneladas de artículos donados fueron enviados en un vuelo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el cual salió desde un hangar en Santa Lucía.

Fuente: Tribuna