AMLO 'amanece' contento: Celebra baja de la inflación y fortaleza del peso mexicano ante el dólar

Ciudad de México.- Al inicio de la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió dos buenas noticias sobre economía en el país: la primera fue que la inflación presentó una baja durante el mes de mayo, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); la segunda fue que el peso mexicano sigue con una jornada de fortaleza ante el dólar de Estados Unidos (EU).

En la 'mañanera' de hoy, jueves 08 de junio del 2023, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano celebró que la inflación va a la baja en México, pues en mayo se ubicó en el 5.8 por ciento; cabe mencionar que con este dato, suma ya cuatro meses en deceso. Por otra parte, AMLO también destacó que el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de 17.37 pesos mexicanos este día.

AMLO celebra baja en inflación. Fuente: Gobierno de México

Hoy el Inegi da a conocer el informe sobre el comportamiento de la inflación, y es muy buena noticia el que está bajando la inflación", expresó el presidente de México desde su conferencia en Palacio Nacional.

Recordemos que después de la pandemia, con la guerra de Rusia y Ucrania se produjo en todo el mundo este fenómeno de crecimiento inflacionario. Nos afectó, se aplicaron medidas. El Banco de México, que es una institución autónoma, tomó decisiones de aumentar la tasa de interés para controlar la inflación", agregó López Obrador.

En esta misma intervención, el mandatario tabasqueño recordó que la crisis económica llevó al Gobierno a buscar acuerdo para que la economía de las familias mexicanas no se viera afectada de una forma tan severa: "Nosotros hicimos un acuerdo con productores, industriales, comerciantes para ofrecer una canasta básica a precios bajos, justos; nos ayudó mucho es plan, también el que no aumentó el precio de los combustibles, no aumentó el precio de las gasolinas, diésel, gas, luz", mencionó AMLO.

Inflación lleva cuatro meses a la baja. Foto: Internet

El tabasqueño agradeció a las cadenas de autoservicio que se unieron a su Plan Antiinflacionario. Por otra parte, agregó que la segunda buena noticia para economía y finanzas mexicanas es que "sigue fortaleciéndose el peso. Es un fenómeno, miren esto: 17.37 pesos por dólar. Cuando llegamos estaba a más de 20". Recordó que al inicio de su Administración, varios especialistas y adversarios apuntaron que con la 4T el dólar superaría los 30 pesos mexicanos; ante esto, se burló.

Hubo un comentarista que dijo: 'compren sus dolaritos’. ¿Ahora cómo le va a hacer con los que le hicieron caso?", dijo entre risas.

Buenas noticias. Está fortalecida la economía y es crecimiento con bienestar", finalizó.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'