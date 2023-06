Tras renuncias de 'corcholatas' de Morena, AMLO anuncia "reacomodo definitivo" en su Gabinete

Ciudad de México.- La búsqueda por la candidatura a la presidencia de México con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha comenzado. Y varios miembros del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aspiran a ser los presentantes de la Cuarta Transformación (4T), por lo que deberán presentar su renuncia en los próximos días. Al respecto, el mandatario tabasqueño declaró que con estos cambios, tendrá un Gabinete definitivo, con el que concluirá su Administración.

En la conferencia de prensa matutina de este jueves 08 de junio del 2023, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que, debido a que en próximos días es posible que renuncie el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, tal como lo hizo Marcelo Ebrard a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por la búsqueda de la candidatura de Morena para la presidencia de México, su Gabinete pasará por cambios importantes.

No obstante, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano señaló que espera que este reacomodo sea el definitivo para lo que queda de su sexenio, el cual concluirá el próximo 2024. Por otra parte, dijo que aún no está seguro de quién sustituiría a Ebrard en la SRE, ni a López Hernández en la Secretaría de Gobernación. Tampoco mencionó si las renuncias serán definitivas, pues eso lo debe determinar el Consejo Nacional de Morena en su reunión el próximo domingo.

Lo estoy pensando, lo que quiero es que con estos cambios, se lleve a cabo un reacomodo ya definitivo, que ya el Gabinete sea el que me va acompañar en el tiempo que me queda, o sea, un año tres meses. O sea ya no apostar a que se den otros cambios, si no aprovechar ya para terminar con el equipo que me ayuda. También agradecer mucho, mucho, mucho a los que están decididos a participar como candidatos, nos han ayudado bastante", declaró AMLO este jueves desde Palacio Nacional.