Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este viernes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano se mostró molesto conta el expresidente panista, Vicente Fox Quezada, debido a que este declaró en sus redes sociales que fue durante su Administración cuando comenzó el programa de pensión para adultos mayores. El mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su antecesor es un "hipócrita" y "caradura".

En la 'mañanera' de hoy, viernes 09 de junio del 2023, el mandatario López Obrador declaró que el expresidente Vicente Fox no quería dar pensiones a los adultos mayores, e incluso señaló que si el Gobierno de México tomaba esas acciones, este se iría a la quiebra, por lo que sería una falsedad atribuirle por completo el logro de las pensiones para adultos mayores, las cuales han aumentado con la Administración de AMLO.

AMLO llama "caradura" a Vicente Fox. Foto: Internet

El Presidente Fox no está exacto, eso que dice es mentira, es falso; cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores [en la Ciudad de México] él se opuso, incluso debe haber hasta grabaciones, busquen, me acuerdo que llegó a decir que a los adultos mayores había que ponerlos a trabajar, no darles pensión, nunca han estado a favor de darles la pensión de adultos mayores", declaró López Obrador este viernes en su tradicional conferencia de prensa.