Ciudad de México.- La noche del pasado domingo 8 de enero del presente año, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron el reporte respecto a una agresión cometida en contra de uno de los clientes del Restaurante-Cantina conocido bajo el nombre de La Polar ubicado en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc, sujeto que se sabe, perdió la vida a consecuencia de los golpes llevando a que las autoridades cerraran de manera definitiva el sitio hasta esclarecer los hechos. A cinco meses de esta agresión ,se informó que el establecimiento abrió de nuevo sus puertas aunque de manera inmediata se volvieron a colocar sellos de suspensión.

En entrevista para diversos medios de comunicación, Juan Gabriel López Contreras, quien funge como abogado y apoderado legal de este establecimiento, explicó el motivo por el cual se permitió quitar los sellos de clausura y con ello, retomar las actividades del restaurante, situación que lo llevó argumentar que tras celebrarse el juicio de nulidad por parte de las autoridades capitalinas, se le concedió al establecimiento retirar dichos sellos pero la acción no duró mucho pues tres horas después se ordenó colocarlos de nueva cuenta.

Personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, arribó al restaurante localizado en la colonia San Rafael, a un costado del Circuito Bicentenario, para llevar a cabo una visita de inspección permitiendo que luego de una hora se le notificará tanto al abogado como a los dueños del lugar que se colocarían de nueva cuenta dichos sellos pues no se presentó la documentación adecuada para retomar actividades. Se sabe que el poco tiempo en que estuvo re abierto el establecimiento, no fue para recibir a los clientes sino para llevar a cabo labores de limpieza además de inspeccionar las condiciones del restaurante queda permanecido cerrado por más de cinco meses.

Algunos de los empleados que se habían dirigido al lugar para llevar a cabo las labores antes mencionadas se quedaron encerrados debido a que los ellos fueron colocados de manera inmediata. Para la mañana de este viernes 9 de junio, el establecimiento continúa con la suspensión de actividades ordenada por la dependencia antes descrita, llevando a desconocer cuándo reanudará sus actividades de manera habitual tras el deceso del comensal quien se dijo, se negó a pagar la elevada propina que el personal le exigió por una atención carente, situación que lo llevó a ser encarado tanto por meseros por el personal de seguridad quienes lo llevaron al estacionamiento para golpearlo hasta quitarle la vida.

De acuerdo con las personas encargadas de volver a echar a andar a La Polar, se espera que en le transcurso de este viernes se cumpla con los requisitos solicitados por el Invea para quitar de manera definitiva los sellos de clausura y así, poder fijar una fecha para la reapertura del establecimiento, lo que involucraría la recepción de clientes quienes gustaban de ir al sitio que presumía tener una de las mejores birrias de la capital, acompañada de un buen ambiente que incluía música en vivo.

El sitio hasta recordar, ha estado envuelto en polémica desde hace muchos años pues además de exhibirse ele trato a los clientes similar al que vivió el comensal que perdió vida, se especulaba que era un lugar donde se vendían sustancias ilícitas; no obstante, esto no ha sido comprobado por las autoridades por lo que no hay motivos para mantener la suspensión al menos por estos señalamientos. Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, había adelantado que se encargaría de mantener cerrada esta cantina e incluso, denunció haber sido víctima de amenazas de muerte; sin embargo, esto tampoco fue comprobado ni investigado ya que todo se centra en el deceso del comensal a inicios del 2023.

