VIDEO: 'Lady Tepito' no era parte de la Fiscalía de la CDMX, sino que fue guardia de seguridad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado jueves 8 de junio del presente año, trascendió el momento exacto en que una mujer atacó verbalmente a un grupo de manifestantes que se encontraban en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX debido a que exigían justicia por el feminicidio de Lesly Martínez, joven presuntamente asesinada a manos de su pareja sentimental y quien abandonó sus restos en el estado de Guerrero. Tal fue la indignación de la manera en la cual la presunta trabajadora trató a los inconformes que la dependencia encabezada por Ernestina Godoy infirió a través de un comunicado que no pertenecía a su nómina.

La mujer, vestida de negro y quien atacó a los manifestantes, fue llamada en redes sociales como 'Lady Tepito' por su peculiar forma de hablar. Cabe destacar que en los videos que causaron indignación, también se observa como la fémina lleva en la mano un gas pimienta que agita en repetidas ocasiones para intimidar a los manifestantes que no dejan de grabarla. A horas de los hechos, la mujer fue identificada e incluso, se ha pedido denunciarla en caso de recocerla pues se desempeñaba com guardia de seguridad.

Luego de una extensa búsqueda en el sistema de recursos humanos de la institución, NO se encontraron registros de que la persona que aparece en un video difundido en redes sociales durante la protesta realizada este día, forme parte de la plantilla laboral de la #FiscaliaCDMX", dijo la dependencia.

Foto: captura de pantalla

El materia gráfico que se hizo rápidamente viral en redes sociales, permite ver que la mujer quien se dijo empleada de la Fiscalía capitalina, va acompañada de un hombre a quien en repetidas ocasiones le llama 'licenciado'. "Rápido lic porque al chile ahorita hasta me voy a detonar a la verg…, ¡como si fueran dueñas, como si con eso la fueran a revivir", dijo a los manifestantes quienes bloqueaban el acceso al inmueble y con ello, causando el descontento que la llevó a amenazar con el gas lacrimógeno a los presentes.

No se me quede viendo muy verg… porque no sabe qué pedo conmigo, ahorita bajo a los de Tepito y al chile ni van a aguantar".

De acuerdo con lo expuesto por el periodista Carlos Jiménez, la denominada 'Lady Tepito' por su vulgar manera de hablar, se llama Daniela y se desempeñaba como guardia de seguridad de una empresa la cual fue despedida debido a que era considerada por el personal como una persona conflictiva. La mujer según reporta el comunicador, presumía ser del denominado 'Barrio Bravo de Tepito' y por ello, durante la confrontación que la hizo viral hace referencia a los que ahí se encuentran.

Por el momento, se desconoce si hay una denuncia en contra de la mujer quien amenazó a los manifestantes la tarde del pasado jueves 8 de junio. Por su parte, internautas han pedido que la fémina sea investigada pues al revelarse que no trabaja para la Fiscalía pero presume ser parte de la dependencia, quizá ha incurrido en varios delitos a nombre de la misma. La dependencia por su parte, no ha arrojado ninguna actualización al respecto pues únicamente se deslindó de ella asegurando que no está en la lista del personal.

Foto: Captura de pantalla

El motivo por el cual se dio la manifestación en las inmediaciones de la Fiscalía capitalina fue porque el presunto feminicida de Lesly sigue en libertad, al tiempo que no ha habido un avance en cuanto a las investigaciones se refiere. Por ello, familiares y amigos de la occisa exigieron que se imparta justicia llevando a que la presunta empleada reclinara que con cada manifestación no conseguían nada, mucho menos revivir a la joven de 30 años de edad cuyos restos se ubicaron en el municipio de Huitzo, en el estado de Guererro.

Fuente: Tribuna