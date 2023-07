Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las abuelas suelen decir con frecuencia que el tiempo pasa muy rápido y en ocasiones, uno sabe cuando ya llegó a 'esa edad¡ en al que el 'señorismo' comienza a surgir cuando poco a poco nos quejamos del clima, los precios y claro, que el calendario parece pasar muy rápido. Sin embargo, todavía hay momentos en los que podemos sentir que la juventud no nos ha abandonado y esto está ligeramente relacionado con la manera en la que reaccionamos a los memes que inundan las redes sociales, justo como los del cantante Julio Iglesias que hasta ahora han dividido opiniones ya que mientras unos aseguran que sin muy divertidos, otros afirman que ya fue mucho 'subirse al tren'.

Desde los últimos días del mes de junio, el cantante de origen español de actualmente 79 años de edad ha sido protagonista de estos recursos gráficos que internautas crean y, en ocasiones muchos son tan buenos que se hacen virales, pues además de star presentes en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, la parecer también ya se han vuelto stickers de la red WhatsApp. Si por alguna razón no has tenido la oportunidad de navegar por las plataformas digitales y no sabes de qué estamos hablando, a continuación te dejamos algunos de los más populares que por suerte, no necesitan explicación.

Este sábado 1 de julio, arranca la segunda mitad del 2023, es decir, ya empezamos con el séptimo mes de año y por ello, se ha usado el nombre del interprete de temas como Con la misma piedra, Abrázame, Me olvidé de vivir o Soy un truhán, soy un señor para darle la bienvenida a Julio, pues este mes no solo representa que estamos a poco tiempo de despedir el año, sino que además da pie a las vacaciones de verano y no es un secreto que muchos las esperamos con ansias.

Con el fin de dar una actualización a los memes del año pasado, unos de los más trascendentales fueron los que abordaron la tragedia del sumergible 'Titán', el cual fue víctima de una implosión el pasado domingo 18 de junio justo cuando la nave bajaba al fondo del Océano Atlantico para ver los restos del Titanic, barco que naufragó en abril de 1912 y el cual dejó a más de mil 500 persona sin vida. Si bien en este evento murieron cinco personas, todos ellos millonarios, los memes se caracterizan por mezclar el humor con eventos del acontecer político y social, aun cuando se trate de desgracias.

Ya en un ámbito más relajado, otros tomaron en cuenta que el mes daba inicio en fin de semana, que el cantante estaba por empezar a jugar el juego de mesa UNO o bien, que se peroraba para arrancar, tanto alguna carrera deportiva o un vehículo motorizado. El punto era hacer referencia a que ya estaba aquí el séptimo mes del año. A continuación, te dejamos algunos de los que s eran hecho más populares ne diversas plataformas sociales; no obstante, te advertirnos que quizá no serán los únicos que se vean en las plataformas, pues todo el mes se hará referencia al famoso.

Al iniciar también las vacaciones de verano, los estudiantes de educación básica, superior y media superior no tendrán días inhábiles. Caso similar será para los trabajadores pues en este mes no hay días considerados de descanso oficial por parte de la Ley Federal del Trabajo (LFT); no obstante, lo que sí habría es un total de cinco fines de semana ideales para tener un buen descanso. La mala noticia es que las quincenas seguro se habrán más largas pero para aminorar el evento, los memes también se han hecho presentes, tanto que hasta hubo uno que contempló a otro cantante español cuyo nombre va ad hoc con la situación. En efecto, nos referimos a Plácido Domingo.

