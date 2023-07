Arranque de mes: ¿Tu auto 'descansa'? Así aplica el Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por fin pasamos la primera mitad del año y cada vez falta menos para despedir al 2023. Las autoridades informaron que este sábado 1 de julio no hay cambios más que en el calendario y los programas de restricción vehicular se mantienen conforme al Reglamento de Tránsito por lo que se aplicará el Programa Hoy No Circula Sabatino solo para ciertas unidades que busquen circular por la urbe. Si tienes planes para este día, revisa antes de salir su tu vehículo 'descansa' o puedes circular sin anomalías.

De acuerdo con lo expuesto por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), para este sábado 1 de julio, es decir el primero del mes, las unidades que deberán apegarse a este programa son las que cuenten con holograma 1 y placas en terminación NON, es decir, que al fina, tengan el número 1, 3, 5, 7 y 9. Del mismo modo, la medida aplica para os que tengan holograma 2 y placas foráneas. Si tu vehículo corresponde a lo anterior, te recomendamos evitar salir a las calles y buscar una forma de movilidad que no viole el reglamento.

Cabe insistir que a la regla también hay una excepción, por lo que la CAMe informó que sí podrán circular los vehículos con hologramas 0 y 00; así como los que sean eléctricos o híbridos pues en su caso, representa que no emiten o son muy pocos los gases contaminantes que salen al ambiente. Otras de las unidades que quedan exentas del programa son las que cuenten con placa para personas con discapacidad, autobuses de pasajeros, unidades de servicio como patrullas o ambulancias y claro está, motocicletas.

Se recuerda además que la medida está vigente desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en un total de 18 municipios del Estado de México, los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Durante el periodo en que está vigente el Programa Hoy No Circula Sabatino, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), especialmente los agentes de tránsito adscritos a la misma, se encargarán de vigilar que no haya unidades que deban apegarse al mismo por las calles. En caso de que así sea, se aplicará una multa de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual cuenta con un valor de 103.74 pesos y por ende, dará un aproximado a pagar de mil 924.40 pesos y hasta los dos mil 886.60 pesos.

A modo de remate, te recordamos que, en caso de que la calidad del aire empeore a lo largo del día, las autoridades, en este caso la CAMe, informará que se puede aplicar un Doble Hoy No Circula en el Valle de México, por lo que de manera abrupta, más unidades dejarían de circular y con ello, se esperará que las condiciones ambientales mejoren. Esta información será revelada a través de los canales de comunicación oficiales, por lo que te recomendamos mantenerte al pendiente para evitar afectaciones.

