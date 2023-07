Critican al restaurante Porfirio's de Polanco por vender mini tacos de canasta: Video se hace viral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las calles de la Ciudad de México cuentan miles de historias todos los días, muchas de ellas tienen que ver con la inseguridad, aunque la mayoría son felices y otras más causan sensación entre la población, es precisamente esto lo que sucedió en un famoso restaurante ubicado en la zona de Polanco, una de las más exclusivas de la capital, donde el platillo y su precio conmocionaron a los internautas.

En redes sociales se hizo viral un video de lo sucedido, lo cual fue compartido a través de TikTok, donde los usuarios no dudaron en mostrar su indignación por la venta de unos mini tacos de canasta, los cuales se emplataron de una manera muy particular, la cual sorprendió a los usuarios de esta plataforma de videos cortos, quienes criticaron el platillo, no solo por su apariencia, sino que también por su costo.

La reacción de los internautas fue más que justificada, debido a que los tacos de canasta, originarios de Tlaxcala, son parte fundamental de la gastronomía mexicana, pues es toda una tradición comprarlos en las calles con personas que viajan en triciclo o bicicleta y los ofrecen. Son parte de la historia mexicana y su sabor y bajo precio ha sacado de apuros a más de una persona, que no duda en saciar su hambre con unos deliciosos tacos sudados.

Tacos de canasta virales en Polanco, Foto: Especial

Todo sucedió en el restaurante Porfirio’s de Polanco, muchos los confundirán con la famosa cafetería ubicada en el Centro Histórico capitalino, pues resulta que es la misma cadena, la cual tuvo la idea de agregar a su menú unos tacos de canasta, los cuales se sirvieron en un triciclo miniatura con una canastita. Asimismo, el pequeño vehículo tenía el logotipo del lugar. Algo que desencadenó las críticas.

Los comentarios negativos partieron desde la manera de comer los tacos, pues el consumidor debe abrir la canastita, remover la servilleta o jerga color azul que los protege de enfriarse y con ayuda de una pinzas sacar uno a uno los tacos para ponerlos en un lujoso plato. Las críticas se enfocaron en el tamaño de los tacos, los cuales eran mucho más pequeños de lo normal. Incluso, muchos aseguraron que se trataba de un juguete y no de comida.

Pero TikTok explotó cuando los usuarios conocieron el precio, pues el comensal detalló que por una orden de tacos pagó 135 pesos, “los mini tacos de canasta más divertidos de toda la CDMX”, escribió el comensal. Sin embargo, los internautas no vieron nada divertido en la situación. “Super divertido no aguanto las ganas de poder ir a probarlos”, escribió de manera sarcástica un usuario de TikTok que comentó el video.

