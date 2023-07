Comparta este artículo

Chetumal, Quintana Roo.- A través de las redes sociales, la asociación de ayuda y rescate animal identificada como 'Huellitas de Amor', denunció un cruel caso de maltrato en contra de un pequeño perro al que se le llamó 'Valentín', mismo que actualmente se debate entre la vida y la muerte pues el can fue quemado por dos mujeres que no vieron con buenos ojos que este animalito buscara algo que comer y por ello, les había robado un huevo. El perro resultó heridas severas en la cabeza a manos de las que se presumían como sus propietarias.

De acuerdo con el relato de testigos, las mujeres quienes habitan una casa ubicada en la colonia Bellavista situada en Playa del Carmen, estaban en el patio castigando al perro al que le reclamaban haber robado un huevo del interior del inmueble. Francisca 'N', una de las hoy detenidas, golpeaba al can con un palo, lo que alertó a los vecinos quienes asístanos, vieron los hechos. Momentos después. Elsa 'N' llegó hasta el lugar y se unió al castigo en contra del can. Para entonces, ambas mujeres ya tenían gasolina en las manos, la cual rociaron al perro y momentos después, le prendieron fuego.

Un testigo narró a los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo los que pasó y esto llevó a que ambas féminas fueran detenidas el pasado 18 de junio del presente año. Ambas mujeres son señaladas por delitos delitos contra el ambiente y la fauna, en su modalidad de maltrato animal, mismo que está tipificado en la región y el cual las puede llevar a pasar hasta tres años tras las rejas en caso de hallarse culpables.

El hecho por el que fueron detenidas ocurrió el 18 de junio del año en curso, cuando Francisca 'N' reprendía a ‘Valentín’ en el patio de un domicilio ubicado en Invasión las Torres de esta ciudad, para posteriormente lesionarlo con ayuda de Elsa 'N', acto que fue observado por un testigo”, dijo la dependencia.

Foto: Twitter @FGEQuintanaRoo

Vecinos de la colonia Bellavista notaron que el can nombrado 'Valentín' vagó por varios días por las calles mostrando las severas heridas que el castigo le había dejado. Fue hasta que se levantó el reporte ante la autoridades que elementos del Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis lo resguardaron para darle atención médica. La asociación antes referida informó que el perro fue trasladado a Mérida donde ellos se encargan de su tratamiento médico, pues de acuerdo con expertos, presentó quemaduras de tercer grado en el 12 por centro de su cuerpo, siendo la cabeza donde hay mas daño y por lo que se teme que el can no se pueda recuperar de manera satisfactoria aunque se hace el esfuerzo necesario para que salga avante de la situación.

Lleva más de 5 días en estas condiciones son que nadie lo auxilie hasta que unos ángeles lo resguardaron pero donde lo llevaron lo querían dormir. Ya ellos levantaron la denuncia, que deseamos con el corazón proceda y las autoridades puedan dar con el culpable. Sucedió en Playa del Carmen", decía la denuncia inicial.

Advertencia, fuerte imagen. Se recomienda discreción.

Foto: Twitter @FGEQuintanaRoo

Las autoridades en Quintana Roo cuentan con varios castigos en torno al maltrato animal. En caso de hallarse culpabilidad, el o los responsables pueden atravesar penas de entre seis meses y hasta tres años tras las rejas; no obstante, internautas ha remarcado que las leyes deberían ser modificadas pues lo que el can sufrió fue un acto cruel que pudo haberse aplicado contra una persona solo por haber sustraído un huevo. Hasta ahora, solo se sabe que ambas mujeres permanecen bajo custodia del Ministerio Público y en adelante comenzará en proceso en su contra.

Con 'Valentín', en este 2023 van ya tres casos de maltrato animal que han conmocionado a la ciudadanía. El primero fue 'Scooby' en el municipio de Tecámac en el Estado de México, el cual murió tras ser lanzado a un cazo con aceite hirviendo. Tras este evento, se reveló el caso de 'Huellitas', un cachorro que fue asesinado por una menor de edad quien reveló o había adoptado solo con el fin de hacerle daño. Seguido de eso, se supo que un menor de 12 años había cometido abuso en contra de una 'perrita'. Ambos casos cometidos por menores sucedieron en Puebla.

Click para ver la denuncia.

Fuente: Tribuna