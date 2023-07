Brigada animal en CDMX pide ayuda para dar con Manuel 'N'; golpeó a un 'perrito' sin motivo alguno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche del pasado domingo 9 de julio y la mañana de este lunes 10 del mismo mes, las redes sociales se han llenado de imágenes relacionadas con un nuevo caso de maltrato animal ocurrido en la capital mexicana. De acuerdo con la información preliminar, un sujeto se encontraba en calles de la colonia Narvarte y, tras asegurarse que nadie lo estuviera observando, comenzó a golpear salvajemente a un perro que se presume, es de su propiedad y el cual insisten, corre peligro al quedarse más tiempo a su cargo.

Captura de pantalla

Leticia Varela, titular de la Brigada Animal, dependencia perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), fue la encargada de publicar en sus redes sociales la denuncia hecha por vecinos de la citada colonia localizada en la alcaldía Benito Juárez donde se pide el apoyo para dar con este sujeto quien, pese a saber que se trata de un delito tipificado en la entidad, golpea en repetidas ocasiones al can con apoyo del puño cerrado. Acto seguido, consuela al animal mientras se augura de nueva cuenta, que nadie lo había observado.

Sabe que lo que hace ES UN DELITO, por eso voltea buscando testigos y cámaras", se lee en redes sociales.

El cruel video, que de inmediato se hizo tendencia en plataformas digitales, permitió que internautas aseguraran que el hombre en cuestión es Manuel 'N', sujeto que fue captado por cámaras de seguridad cercanas al centro comercial Parque Delta donde cometió el ataque en contra de su mascota. Al saberse viral, el sujeto en cuestión además cerró sus redes sociales y se ha dicho, no se sabe cuál es su paradero, por lo que la Brigada Animal de la capital mexicana insiste en que, en caso de tener información veraz que de con su ubicación, será de gran ayuda para resguardar al can.

El perro requiere rescate urgente", se lee en redes.

Redes sociales del presunto agresor. Foto: Twiter @TheNewDogTimes4

Internautas aseguraron que el hombre en cuestión no es propietario del can sino que éste le pertenece a su novia, por ello, tras haberlo golpeado en repetidas ocasiones, se asegura no solo de haber sido captado por cámaras de seguridad o testigos, sino que además revisa si no le dejó marcas en el rostro tras haberlo golpead en repetidas ocasiones con el puño cerrado. La pareja sentimental de Manuel N, no ha sido identificada y por ello, no se ha podido corroborar si en verdad se trata de su mascota la que fue víctima de maltrato.

Click para ver el video. Se advierte por contenido sensible y por ello se recomienda discreción.

Esta nueva situación de maltrato animal en la capital mexicana de inmediato fue condenada por internautas quienes pidieron que el sujeto sea arrestado y procesado pues basta recordar, no es el único caso que ha sacudido a las redes sociales en lo que va del 2023. Hace unos meses, llamó la atención el caso del perro 'Scooby' el cual fue lanzado a un cazo con aceite hirviendo en el municipio de Tecámac, en el Estado de México y tras ello, dos delitos contra animales de compañía se cometieron en Puebla.

Por estos casos, se llevó a cabo el pasado 25 de junio una marcha desde el Ángel de la Independencia y hasta el Zócalo Capitalino con el fin de endurecer las sanciones para quienes cometan este tipo de actos, los cuales están castigados con tres meses tras las rejas y hasta seis años también en prisión. Cabe destacar que mientas la movilización se llevaba a cabo, se confirmó la detención de dos mujeres en Quintana Roo quienes rociaron con gasolina y quemaron a un perro que presuntamente era de su propiedad y al que castigaron por haberse robado un huevo.

Fuente: Tribuna