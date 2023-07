Regreso a Clases 2023: Inicia venta de útiles escolares en el Centro Histórico de la Ciudad de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Muchas escuelas ya terminaron las clases, pero el siguiente periodo empezará en un mes, por lo que, para garantizar la seguridad de los vendedores de productos escolares y compradores, previo al inicio del nuevo ciclo escolar 2023-2024, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementarán el operativo “Romería de Venta de Útiles Escolares 2023” en calles del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Para las acciones de seguridad se desplegarán 138 oficiales, apoyados con nueve patrullas y para la atención de emergencias, se destinará una motoambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos, Cóndores realizará sobrevuelos preventivos en la zona. Con esto, se garantizará la seguridad de todos los compradores en la zona.

Dicho dispositivo comenzará desde las 06:00 horas del día lunes 10 de julio y concluirá el 10 de septiembre, en donde los uniformados recorrerán las calles donde se registre la mayor afluencia de compradores en puestos fijos y semifijos, tales como República de Uruguay, República del Salvador, Mesones y Regina, entre otras. Todo esto para evitar asaltos o hechos delictivos en contra de los comerciantes y la población.

Ciclo escolar 2023-2024, Foto: Especial

Con el propósito de inhibir hechos delictivos y alteraciones al orden público, la SSC extienda las siguientes recomendaciones: utilizar mecanismos electrónicos confiables al realizar el pago de sus compras, nunca perder de vista sus tarjetas electrónicas a fin de evitar fraudes como la clonación o robo de datos, no contar dinero en efectivo en lugares públicos, ni acudir solo a retirar dinero, no utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías y verificar con su institución bancaria los cargos no reconocidos.

Mientras que el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito exhorta a los automovilistas a no estacionarse en doble fila, atender las indicaciones de los uniformados, respetar los accesos vehiculares y peatonales de los centros comerciales y zonas de esparcimiento, mantener las salidas de emergencia despejadas y estacionarse en lugares designados. Lo anterior para evitar accidente que pudieran provocar afectaciones.

Cabe señalar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya publicó el calendario oficial del Ciclo Escolar 2024, en el cual se detallaron todos los días festivos y los periodos vacacionales, así como los días de consejo técnico en los cuales, los estudiantes no deberán asistir a los centros escolares. Es así, que está todo listo para el inicio de un nuevo ciclo.

Fuente: Tribuna