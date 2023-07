Comparta este artículo

Ciudad de México.- Barbie se ha convertido en todo un fenómeno mundial durante los últimos meses, pues, a pesar de la gran popularidad de la famosa muñeca, debido a la película, este tema está en boca de todos y claro que los comerciantes mexicanos tenían que apoyar la oportunidad, pues a casi una semana del estreno del filme protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling una taquería de la Ciudad de México decidió hacer un homenaje a estos personajes.

En redes sociales el comercio se hizo viral por ofrecer tacos con temática de Barbie, lo que causó la sorpresa e intriga en muchos, en otros la emoción no se hizo esperar y aseguraron que no podían esperar para probar este famoso platillo, el cual ahora hace un homenaje a la famosa muñeca, pues no se olvidan del lema ‘Sé lo que quieras ser’ y este taquero decidió ser innovador y al parecer tuvo mucho éxito en su misión.

Muchos pensarían que TikTok fue la plataforma en que se hizo viral el caso, pero la popularidad surgió en Facebook, pues la taquería ‘Los Parados’ compartió un video en su cuenta, en la que se aprecia la manera en que preparan el taco, claro con una tortilla rosa digna de Barbie y no podía faltar su cebolla y cilantro. El video de inmediato tuvo cientos de reacciones en la red social, muchos comentarios positivos, aunque otros lo consideraron una aberración culinaria.

Tacos de Barbie en CDMX, Foto: Especial

Muchos se preguntaron sobre la razón de que las tortillas sean rosas y la taquería no dudó en responder al asegurar que se trata de una mezcla entre la masa de maíz y betabel, por lo que el uso de este ingrediente tuvo como resultado el espectacular color en los tacos. Asimismo, esto no cambia el sabor de la tortilla, la cual se hace en el momento de la venta en una maquina especializada utilizada en aquel negocio.

¿Dónde se ubican los tacos de Barbie en la CDMX?

La famosa taquería que ofrece los tacos de pastor de Barbie se encuentra sobre avenida Universidad 540 en la alcaldía Coyoacán y el costo de cada taco es de 24 pesos. Sin duda, una excelente opción para hacer un homenaje a la muñeca favorita de muchos, pues se debe mencionar que Barbie es lo que quiere ser y hasta en vendedora de tacos se puede convertir. Barbie es todo y Ken es solo Ken.

Barbie es una de las cintas más esperadas del 2023 y llegará a los cines el próximo jueves 20 de julio en México, la película dirigida por Greta Gerwig tiene una duración de 120 minutos, equivalente a 2 horas. La cinta trata sobre cómo Barbie es expulsada de Barbieland, así que decide vivir en el mundo humano para poder encontrar su felicidad y también descubrir más sobre ella.

