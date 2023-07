Protestas y violencia en Chilpancingo, por detención de líderes de 'Los Ardillos': AMLO hace llamado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial de este martes, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que las recientes protestas y actos de violencia que se han reportado en Chilpancingo, estado de Guerrero, han sido motivadas por la detención de sujetos identificados como presuntos líderes de 'Los Ardillos', un grupo criminal de la región. Ante esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un llamado a la población del sur de dicha entidad.

En la 'mañanera' de hoy, martes 11 de julio del 2023, la secretaria de Seguridad Federal informó que las protestas, bloqueos, quema de vehículos y hasta privaciones que han ocurrido en Chilpancingo, Guerrero, comenzaron por la detención de dos personas identificadas como líderes criminales; estos fueron capturados en posesión de cartuchos, cargadores y drogas, y que se cree que son líderes de 'Los Ardillos', importante generados de violencia de la entidad.

AMLO informa sobre crisis en Chilpancingo. Foto: Gobierno de México

Asimismo, Rosa Icela Rodríguez compartió que derivado de estos hechos retenidos varios servidores públicos retenidos: cinco integrantes de la Guardia Nacional (GN) y cinco más de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Guerrero, dos funcionarios del estado y uno más de Secretaría de Gobernación (Segob), no obstante, todos están en buen estado de salud. Finalizó diciendo que se establecieron mesas de diálogo entre servidores públicos estatales y federales, en Chilpancingo, Guerrero.

Estamos en la directriz de diálogo, diálogo y más diálogo, acuerdos, no por la comisión de delitos. Estamos a favor de la libre manifestación, pero de la manifestación pacífica y no con algunas de las acciones que se han estado cometiendo en el estado", declaró la titular de la SSPC.

AMLO hace llamado a población de Chilpancingo en medio de violencia y bloqueos

Acto seguido, el presidente López Obrador declaró que su gobierno dará solución al problema, pero sin el uso de medidas coercitivas y sin el uso de la fuerza. Asimismo, hizo un llamado a la población de Chilpancingo, para que no se dejen "manipular" por los líderes criminales, los cuales en sus palabras, han aumentado su poder gracias a la negligencia de Administraciones pasadas.

"Yo quiero hacer un llamado a la gente de esta región de Guerrero, de Chilpancingo, de Chilapa, de estas comunidades, para que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia, que no se expongan porque si los obligan, los amenaza, que actúen con prudencia, con cuidado, que no se confronten con los dirigentes de estos grupos pero que no se dejen manipular, porque es una práctica de los grupos de la delincuencia, van creando una base social de apoyo, que la consiguen a través de las mismas autoridades de los gobiernos que anteriormente les entregaban despensas y ellos repartían las despensas, los líderes de la delincuencia", expresó AMLO este martes.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano comparó este tema con el del huachicol, en donde hubo incluso destrucción de ductos para dejar a la República Mexicana sin gasolina, pero afirmó que "la gente se portó de primer orden" pues esperó a que la situación se regulara. En el caso de Guerrero, AMLO apuntó que sólo es una región en la que se ha presentado esta crisis.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'