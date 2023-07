"Se tiene que castigar a los responsables": AMLO sobre muerte de Aitana, niña aplastada en elevador del IMSS

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció sobre la lamentable muerte de Aitana, una niña de sólo seis años que falleció hace unos días en un Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Playa del Carmen, Quintana Roo, luego de que fuera aplastada por un elevador cuando la trasladaban de piso. Las imágenes sobre este accidente se han vitalizado en redes sociales y han causado indignación.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

AMLO promete justicia por muerte de Aitana, en hospital del IMSS Quintana Roo. Foto: Twitter

En la conferencia 'mañanera' de hoy, miércoles 12 de julio del 2023, efectuada desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano habló sobre la muerte de Aitana, la niña que murió tras ser prensada por un elevador en el Hospital General de Zona No.18 de Playa del Carmen, donde había ingresado por dengue. El mandatario López Obrador señaló que no habrá impunidad por este hecho, y que los responsables serán castigados.

Muy triste lo de la niña que murió atrapada en un elevador en Quintana Roo, ya se está haciendo la investigación, se va a castigar a los responsables, ya el Seguro Social emitió un informe, un reporte [...] Muy triste, lamentable, lo que sucedió y se tiene que castigar a los responsables, no puede haber impunidad", declaró AMLO este miércoles en su tradicional conferencia de prensa.

En esta misma intervención, el presidente dijo que el informe del IMSS de Quintana Roo ha señalado a la empresa de mantenimiento de elevadores como la presunta responsable de este incidente que terminó en muerte, pues se habían notificado fallas horas antes del siniestro, las cuales fueron revisadas, pero no resultas.

De acuerdo al informe que nos dieron, hay un contrato de mantenimiento de estos elevadores, se informó que no funcionaba, fueron a verlo los de la empresa encargada del mantenimiento, sin embargo, no lo arreglaron y tampoco dejaron señalamientos de que no podría usarse, entonces cuando bajan a la niña, que llegó enferma, para atenderla de dengue, queda atrapada, entonces porque falló el elevador o sea, estaba descompuesto, es muy triste esta situación, lamentable, y se va a castigar a los responsables, se va a abrir una investigación", apuntó López Obrador.

Si bien ya hay un detenido por el deceso de Aitana, el presidente de México declaró que "no es culpar por culpar, nosotros no actuamos así, no se puede castigar a cualquier persona, no puede haber chivos expiatorios, tiene que ser el que realmente es responsable". Finalmente, dijo que se informarán todo lo relacionado con el caso, incluyendo los contratos con la empresa de elevadores.

